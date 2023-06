Voici le signe astrologique le plus romantique

Dîner aux chandelles, bouquet de roses… Pour la Saint-Valentin, ce signe astrologique va mettre les petits plats dans les grands pour impressionner sa moitié, car c’est un romantique.

Ce signe d’Eau est un grand sentimental. Parmi les douze signes du Zodiaque, la palme du signe le plus romantique est décernée aux… Poissons. En effet, d’après l’astrocoach Nathalie Marcot, ce natif sensible est «le signe romantique par excellence».

Gouvernés par Jupiter, une planète qui amplifie les émotions, et Neptune, qui symbolise le rêve et l’amour inconditionnel, les Poissons sont «souvent dans le don de soi, et très dévoués à l’autre».

Ce signe «aime les couchers de soleil, les soirées aux chandelles, les films à l’eau de roses, la poésie…», poursuit Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Pour la Saint-Valentin, il fera tout pour impressionner son ou sa partenaire. Les personnes nées sous le signe des Poissons ont beaucoup d’imagination «pour organiser des soirées en amoureux inoubliables», note l’astrocoach.

la balance, l'autre romantique du zodiaque

Et sur la deuxième marche du podium, on retrouve la Balance. Dirigé par Vénus, planète de l’amour, de la beauté, «ce signe est connu pour être très romantique. Il aime passer des soirées en tête-à-tête».

Douce et attentionnée, «la Balance accorde beaucoup d’importance à sa relation de couple. Elle a besoin d’aimer et d’être aimée», affirme Nathalie Marcot.