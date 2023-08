Faux guides de voyage rédigés par l'IA sur Amazon : attention à cette arnaque de plus en plus répandue

Plusieurs guides de voyage totalement générés par des intelligences artificielles sont vendus sur Amazon et prétendument signés par des auteurs célèbres. Cette arnaque aurait le vent en poupe grâce à une multitude de faux avis sur ces ouvrages.

Attention à cette nouvelle arnaque qui se répand sur le site Amazon. Des guides de voyages factices, générés par des intelligences artificielles (IA) sont vendus sur la célèbre plate-forme, a alerté le New York Times.

Amy Kolsky, une Américaine de 53 ans, a acheté un de ces guides il y a peu de temps. Le «Guide de voyage en France» qu’elle s’est procurée est signé Mike Steves, auteur renommé d’après la fiche produit. En promotion à 16,99 dollars contre 25,49 dollars en temps normal (environ 15 euros contre 23 euros), le guide avait reçu une centaine d’avis positifs.

La quinquagénaire a donc commandé le livre, édité par le système d’impression à la demande d’Amazon. A la réception du guide, elle a été très déçue par son contenu. Rempli de clichés et de descriptions floues, le livre manquait de véritables itinéraires. «On aurait dit que l’auteur était simplement allé sur Internet, et s’était contenté de copier-coller les informations trouvées sur Wikipédia» a confié Amy Kolsky au New York Times.

Le célèbre auteur du guide... n'existe pas

En effet, l’Américaine a été victime d’une véritable escroquerie. Générés par des IA et aidés de faux avis, ces guides de voyage factices vendus sur Amazon sont de plus en plus nombreux. Pour vérifier leurs soupçons, des journalistes du quotidien ont passé plusieurs passages du guide acheté par Amy Kolsky dans un détecteur de contenus d’IA.

Bonne pioche : le logiciel de détection a estimé que 100% du texte était issu d’une IA. Ce n’est pas tout : l’auteur du guide, Mike Steves, est également soupçonné de ne pas exister. Sa biographie semble fictive et sa photo disponible sur le site d’Amazon comporte des défauts étranges.

D’après le New York Times, des dizaines d’ouvrages de ce type sont en vente sur la plate-forme, et certains auraient même été promus et mis en avant. De son côté, Amazon a assuré au quotidien passer «beaucoup de temps et d’énergie à s’assurer que les directives sont suivies et supprimer les livres qui ne les respectent pas».