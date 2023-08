Turin : il rattrape miraculeusement une petite fille de 3 ans tombée du 5e étage d’un immeuble

Un homme d’une trentaine d’années a miraculeusement rattrapé une petite fille de 3 ans qui est tombée du 5e étage d’un immeuble à Turin, en Italie ce samedi 26 août. Une bonne action qui a lui a même valu les félicitations de la Première ministre Giorgia Meloni.

Un drame évité de justesse. Un homme de 37 ans a empêché le pire d’arriver samedi dernier à Turin en Italie, en rattrapant une petite fille de 3 ans, tombée depuis le balcon d’un immeuble situé au 5e étage.

Les faits se sont déroulés autour de 11h du matin samedi, d’après Italy24, lorsque l’homme a entendu des cris venant d’un immeuble, alors qu’il était sorti acheter du pain avec sa conjointe. C’est alors qu’ils ont aperçu au dernier étage d’un immeuble, une petite fille en train de jouer sur le balcon de l’appartement de ses parents.

Risquant de tomber à tout moment, un homme était déjà en train d’essayer de mettre en garde l’enfant, en vain. L’homme de 37 ans s’est ainsi positionné pour la réceptionner, voyant qu’elle était sur le point de tomber.

Le bon samaritain félicité sur les réseaux sociaux

«J’ai fermé les yeux et j’ai espéré que tout se passerait pour le mieux. Je l’ai bloquée en amortissant le coup et nous sommes tous les deux tombés au sol», a expliqué le bon samaritain.

Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. pic.twitter.com/B6yzkEYZan — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 27, 2023

Craignant qu’elle ne soit plus en vie, c’est en entendant la fillette pleurer que l’homme a pu être rassuré. Au final, la petite a été hospitalisée mais elle va bien. Les parents sont toujours sous le choc. Quant au héros du jour, il a été également hospitalisé pour des blessures superficielles.

A la suite de ce périlleux sauvetage, de nombreux internautes ont réagi sur les réseaux sociaux. Stefano Russo le maire de Turin a estimé qu’il s’agissait d’un «geste extraordinaire et héroïque» sur Facebook et aurait contacté l’homme par téléphone. Même la Première ministre italienne Giorgia Meloni a réagi sur X (ex Twitter) : «Beaucoup d’honneur et de gratitude à ce jeune héros», a-t-elle écrit ce dimanche.