Voici le signe astrologique qui a le plus peur de s’engager

Certains signes astrologiques sont particulièrement réticents à l’idée de s'investir pleinement dans une relation, tant ils sont attachés à leur liberté.

Parmi les douze signes du Zodiaque, c’est le Verseau qui a le plus peur de l’engagement amoureux, selon l’astrocoach Nathalie Marcot. En effet, ce signe d’Air a du mal à donner son coeur car «il est beaucoup trop attaché à sa liberté».

Et pour cause, «il est dirigé par Uranus, la planète de l’indépendance et de la liberté», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Les Verseau ne supportent pas «les contraintes liées au couple et la routine». Ils ont besoin «de nouveautés et aiment l’imprévu». Généralement, ces natifs préfèrent «les unions libres», souligne l’astrocoach, qui tient une chaîne Youtube.

Autre signe concerné : le Sagittaire. Ce signe gouverné par Jupiter, planète symbolisant également l’indépendance, «n’aime pas les limites et se sentir bloqué, enfermé». C’est pourquoi «le mariage ne fait souvent pas partie de ses projets».

«Il veut bouger et voyager quand bon lui semble, sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit», ajoute-t-elle.

A noter toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.