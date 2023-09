États-Unis : un vol forcé de faire demi-tour à cause de la diarrhée d’un passager

Un vol de la compagnie Delta reliait Atlanta à Barcelone vendredi 1er septembre lorsqu’il a été contraint de faire demi-tour après la diarrhée d’un passager, identifiée comme un «risque biologique».

Un motif surprenant mais bien réel. Alors que le vol DL194 reliait Atlanta (États-Unis) à Barcelone (Espagne), l'avion a dû revenir sur son chemin après deux heures de trajet. Et pour cause : un des passagers avait la diarrhée.

C’est le pilote de l’Airbus A350 qui a demandé à faire demi-tour, en raison d’un «problème de risque biologique», avait-il déclaré aux contrôleurs aériens selon un enregistrement de LiveATC.com et partagé sur X (anciennement Twitter).

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard.





The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1

— Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023