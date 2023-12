Voici le signe astrologique qui aime le moins sortir

Les personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai sont connues pour être casanières. Même le week-end, il faut avoir de bons arguments pour les faire sortir de chez elles.

Rien ne vaut le confort de son chez soi. C’est en tout cas ce que pense le Taureau, le signe le plus casanier du Zodiaque. En effet, ce natif «préfère flâner chez lui plutôt que de s’aventurer dehors», selon l’astro love coach Nathalie Marcot. C’est un adepte du cocooning.

Et pour cause, c’est un signe de Terre et «fixe», c’est-à-dire qu’il se trouve au milieu d’une saison. Par conséquent, «il n’aime pas le mouvement, le changement, c’est un signe stable». Contrairement au Bélier, au Sagittaire ou encore au signe des Gémeaux, le Taureau apprécie la routine.

Quand il est chez lui, «il se sent en sécurité». Pour ce signe épicurien, rien de tel qu’une soirée dans le canapé, face à un bon film, avec un plateau repas. S’il a le choix, le Taureau va toujours préférer «recevoir plutôt que d’aller chez ses amis», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Autre signe casanier : le Cancer. Quand il s'agit d'aller boire un verre, il n'est pas souvent partant. S’il y a bien un endroit où il se sent bien, c’est «dans son foyer, entouré de ses proches», explique l’astro love coach, qui poste souvent du contenu sur Youtube. Le week-end, ce signe à pinces «peut rester toute la journée chez lui car il adore être dans son cocon».