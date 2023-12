Voici les 5 traditions de Noël les plus insolites au monde

Noël est l'une des fêtes les plus célébrées au monde. Si nous avons souvent l'habitude d'imaginer cette période sous la neige, ou encore avec un père Noël descendant de la cheminée, d'autres pays en revanche pratiquent les fêtes de la nativité très différemment.

INDE : Un manguier ou un bananier à la place d'un sapin

Exit le sapin traditionnel, place au manguier. En effet, dans certaines villes de l'Inde telle que Mumbai ou encore Goa, ce n'est pas un sapin que l'on orne mais bel et bien des manguiers ou encore des bananiers. Les indiens décorent aussi souvent leur maison non avec des guirlandes, mais avec des feuilles.

Australie : Un barbecue pour Noël ?

En Australie, on fête Noël sous le soleil/ DAVID GRAY / AFP

Dans l'imaginaire populaire, Noël se déroule en hiver. On profite du froid pour consommer le fameux chocolat chaud au coin de sa cheminée en attendant l'arrivée du père Noël. Pourtant, dans les pays de l'hémisphère Sud, comme l'Australie, Noël ne se déroule pas en hiver mais en plein été. En effet, la célèbre fête commence lors de la période estivale au pays des Kangourous. Ainsi, les Australiens préfèrent consommer un barbecue à la plage ou déguster des repas de Noël froids pour contrer la chaleur.

Hongrie : c'est Jézuska qui apporte les cadeaux

C'est Jézuska et non le père Noël qui apporte des cadeaux aux enfants les plus sages/Pixabay

Pour beaucoup, c'est le père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants les plus sages. Cependant saviez-vous qu'en Hongrie c'est un tout autre personnage qui les donne ? Ce dernier se nomme Jézuska, en effet, c'est le petit Jésus lui-même qui prend la place de Santa Claus, accompagné d'anges et non de lutins.

philippines : Une saison de noël dès septembre

Peut-on déjà commencer les festivités de Noël en septembre ? Si cela peut paraître incongru, c'est pourtant le cas aux Philippines. En effet, dans ce pays la magie de Noël démarre déjà dès septembre où les habitants disposent très tôt les décorations et préparent déjà les chansons de Noël, près de quatre mois avant la date du 25 décembre. Souvent très croyants, les Philippins apprécient particulièrement cet événement, car c'est le moment pour eux de se réunir et profiter de leur famille autour de bons plats.

Japon : un Noël malgré les religions diverses

Le Japon est un pays composé notamment de 90 millions de shintoïstes, de 89 millions de bouddhistes et de seulement 2 millions de chrétiens. Cependant, malgré ce mélange de religions, les Japonais fêtent tout de même Noël. En effet, les fêtes de la nativité sont une occasion pour eux de célébrer en famille et d'échanger des cadeaux.