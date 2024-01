Insolite : pourquoi les calendriers de 1996 s'arrachent-ils sur Internet ?

Depuis le début de l'année 2024, les calendriers de l'année 1996 se vendent comme des petits pains sur les sites de revente aux États-Unis. La raison ? Les deux années sont bissextiles avec un lundi comme premier jour.

Faire un petit tour dans le grenier pour retrouver vos vieux calendriers pourrait vous rapporter de l'argent. Depuis quelques semaines, les calendriers de l'année 1996 sont à la mode aux États-Unis puisqu'ils sont réutilisables pour l'année 2024. En effet, 1996 et 2024 sont des années bissextiles qui comportent 366 jours et commencent chacune un lundi, explique le site spécialisé timeanddate.

Ce n'est pas la seule similarité qui existe entre les deux années : 1996 et 2024 sont toutes les deux des années avec des Jeux olympiques (1996 à Atlanta et 2024 à Paris) et des années d'élection présidentielle aux États-Unis.

Une publication, vue plus de deux millions de fois sur X (ex-Twitter), met par exemple en avant un calendrier avec l'acteur Jonathan Taylor Thomas, qui jouait lorsqu'il était adolescent dans la série «Papa bricole», très populaire aux Etats-Unis dans les années 90.

Just FYI, if you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/c6Fhk6amJ2

— SpaceMonkeyX (@SpaceMonkeyX) December 19, 2023