Belgique : condamné pour viol, il met son bracelet électronique sur son chien et part faire la fête à une centaine de kilomètres de chez lui

Ladislas L., 36 ans, purgeait une peine de prison pour viol, à son domicile. Le résident d'Anvers, en Belgique, avait été condamné à quatre ans de réclusion. Mais il s'est accordé une nuit de liberté... grâce à son chien.

Piégé par des photos. Ladislas L. avait été condamné en 2021 à quatre ans de prison, dont trois avec sursis, pour le viol d'un jeune homme de 19 ans. Or, dans la nuit du samedi 18 mai, l'homme de 36 ans avait posté plusieurs photos et vidéos en story sur son Instagram. On voyait le condamné, accompagné d'une coupe de champagne, profiter du festival de musique Extrema Outdoor à Houthalen-Helchteren, dans le Limbourg, au nord-est de la Belgique.

Afin de braver cette interdiction de quitter son domicile du centre d'Anvers, Ladislas L. a eu l'idée de retirer son bracelet électronique de sa cheville pour le placer à la patte de son chien, un bouledogue anglais, à l'aide de ruban adhésif.

Patron du Holy Food Market

Malheureusement pour lui, le centre de surveillance électronique (CSE) à Bruxelles a été automatiquement alerté lorsque le jeune homme a retiré son bracelet. Dans l'incapacité d'entrer en contact avec Ladislas, occupé à festoyer, la police s'est rendue sur place, constatant qu'il ne se trouvait pas à son domicile. Selon le parquet d’Anvers, le fêtard s'est rendu lui-même à la police lundi puis a été incarcéré à la prison de Haren.

Condamné pour viol, il colle son bracelet électronique à son chien et s’en va faire la fête à 100 km de chez lui https://t.co/MjTp4S8drd — 7sur7 (@7sur7) May 23, 2024

Originaire de Gand, deuxième plus grosse ville de Belgique après Anvers, Ladislas L. est le fils d’un couple de restaurateurs. Patron du Holy Food Market, qui proposait en journée plusieurs stands de spécialités culinaires du monde entier mais se transformait en discothèque à la nuit tombée, il avait fait faillite en 2019, pour cause de mauvaise gestion financière.

D'ailleurs, sur son compte Instagram, l'homme n'hésitait pas à afficher son fastueux train de vie – du moins, avant la condamnation et son placement sous surveillance électronique. En prison, il purge donc sa peine de viol, qu'il avait nié à l'époque – selon le juge, le jeune homme de 19 ans était ivre au moment des faits.