Pokémon GO : près de 10 ans de succès inaltéré, quelle sont les recettes de sa longévité ?

Le 6 juillet 2016, Pokémon GO révolutionnait le monde du gaming mobile. En transformant les rues, parcs et quartiers en terrains de chasse aux créatures virtuelles grâce à la réalité augmentée et la géolocalisation, l’application de Niantic et The Pokémon Company fédère encore des millions de joueurs.

Une longévité impressionnante pour un jeu mobile. Près de dix ans plus tard, avec un chiffre d’affaires cumulé dépassant les 8,8 milliards de dollars et 20 millions de joueurs hebdomadaires, Pokémon GO reste un phénomène culturel.

«J’ai commencé avant sa sortie en France. Avec ma famille on a un peu triché pour avoir le jeu, en utilisant APK. On a beaucoup rigolé, ça nous permettait de faire des sorties ensemble», avoue avec nostalgie une chasseuse de pokémons, costumée en élève de Paldéa. Pour de nombreux joueurs, Pokémon GO est bien plus qu’un jeu : c’est un moyen de se motiver à sortir, d’explorer son environnement. «De nombreuses personnes de mon entourage ont décroché mais moi je continue parce que c’est une motivation pour me forcer à sortir», confie la cosplayeuse, accompagnée de son Rondoudou. Un peu plus loin, une maman dresse le même constat : «J’ai commencé Pokémon GO lorsque j’étais enceinte de 8 mois et demi», confie la joueuse avec émotion. «Je me dandinais dans la rue pour sortir lors de mon congé maternité. Ça motive vraiment à bouger», ajoute-t-elle en riant, tout en ajustant sa casquette Pikachu.

Une communauté engagée et diversifiée

Pour le Youtubeur Newtiteuf le succès de Pokémon GO repose avant tout sur sa communauté : «ce n’est pas qu’un jeu sur le téléphone où l’on collectionne des pokémons, c’est surtout une communauté qui se réunit en famille, entre amis et même entre inconnus lors d’événements comme le Pokémon GO FEST pour avoir une raison de sortir et de s’amuser».

Cette idée d’une communauté unie par le plaisir de jouer et de se rencontrer est partagée par de nombreux joueurs, comme en témoigne la mère de famille, qui a trouvé dans Pokémon GO une façon d’allier moments en famille et interactions sociales. «Ce qui me plait c’est qu'il s'agit d'un jeu hyper interactif avec une communauté diversifiée. Je suis très extravertie donc ça me permet de parler aux gens… C’est très agréable», explique-t-elle, avant de repartir à la chasse aux pokémons, accompagnée de son fils, aujourd’hui âgé de 9 ans.

Des familles aux seniors, en passant par les adolescents et les gamers chevronnés, le jeu fédère une diversité générationnelle et géographique unique. «Il faut savoir que je joue à Pokémon Go avec mes parents. Je n’ai pas honte de le dire, mes parents jouent au jeu. On rigole beaucoup ensemble», confie une jeune joueuse, arborant sur sa tête un couvre-chef à l’effigie du célèbre compagnon de Sacha Ketchum. En France, des raids réunissant des dizaines de joueurs renforcent les liens humains au-delà des écrans.

Moïse Kabongo, Marketing Manager France pour Pokémon GO, souligne cet engagement : «Il n’y a pas plus engagé et investi que la communauté Pokémon GO. Ce sont les joueurs qui font vivre le jeu». Cette ferveur se traduit par des groupes locaux organisés et des événements communautaires qui maintiennent la flamme. Le youtubeur Newtiteuf renchérit : «Personne ne pensait que Pokémon GO deviendrait un tel monument du jeu mobile. Presque 10 ans après, il y a encore du Pokémon GO partout dans le monde, dans les rues».

Un renouvellement constant grâce aux événements communautaires

Pour éviter la lassitude, Niantic mise sur des événements saisonniers et des nouveautés régulières. Le Festival des Récoltes d’octobre 2025 introduira Pomdramour et Pomdorochi, avec des missions pour faire évoluer ces Pokémon de type Dragon. Les Journées Communauté, comme celle de Coiffeton le 20 juillet, ou les Heures Vedettes, maintiennent l’enthousiasme. Mais ce sont les événements en personne qui font briller Pokémon GO, fusionnant virtuel et réel. La «Chasse aux tampons», organisée les 13 et 14 septembre 2025 au Westfield Forum des Halles à Châtelet, marque une première en France et en Europe. «C’est la première fois que cet événement se passe en dehors du Japon. Ça montre à quel point la communauté française brille», précise Moïse Kabongo.

Inspirée des «Stamp Rallies» japonais, comme celle de Suita à Osaka en mai 2025, cette chasse a transformé Paris en terrain de jeu. Les participants, munis d’une carte postale virtuelle, ont exploré sept lieux emblématiques comme le Louvre ou les Jardins des Tuileries, pour collecter des tampons via des PokéStops. Chaque tampon débloquait des récompenses : Méga-énergie pour Salamèche, autocollants exclusifs ou rencontres avec des Pokémon rares. Avec des zones de combat, des goodies comme des bandeaux Pikachu et des chalets thématiques, l’événement, gratuit et accessible, a attiré fans et curieux. Les joueurs partageaient leurs avancées avec #PokemonGOParis pour tenter de gagner un voyage au Japon.

Un 10e anniversaire très attendu

Malgré des défis, comme le rachat des jeux sous licence de Niantic par Scopely pour 3,5 milliards de dollars en mai 2025, Pokémon GO reste un pilier du marché mobile. Les développeurs teasent l’arrivée des Paradox Pokémon, inspirés de Scarlet et Violet, et un dixième anniversaire en 2026 qui promet un «tournant majeur». Newtiteuf note : «Quand j’ai commencé à créer du contenu sur Pokémon GO, la hype a pris tout de suite, depuis beaucoup ont arrêté mais ils reprennent de manière ponctuelle lors d’événements communautaires comme le GO FEST à Paris. Ils sont toujours impressionnés de voir toutes les mises à jour effectuées avec notamment de nouveaux pokémons. Je pense que c’est ce qui fait le succès de Pokémon GO en France».

En 2026, le dixième anniversaire, qui coïncide avec les 30 ans de la franchise Pokémon, promet des «surprises inoubliables». Les joueurs, qui peuvent désormais viser le niveau 80, contre 50 auparavant, ont un nouveau défi à relever d’ici là.

Pokémon GO n’est pas qu’un jeu : c’est un catalyseur social, un prétexte à l’aventure et un miroir de notre monde connecté. Que vous soyez un dresseur aguerri ou un novice attiré par la chasse aux tampons, l’univers Pokémon vous attend, Poké Ball en main.