Mutuelle santé : pourquoi souscrire ?

Chaque année, les tarifs des mutuelles augmentent pour pallier les dépenses de santé toujours plus importantes. Malgré cela, souscrire un contrat, individuellement ou via son entreprise, offre toujours de nombreux avantages et garanties.

Avoir une mutuelle santé permet de garantir un accès aux soins et donc, de mieux prendre soin de sa santé, sans avoir à se soucier des frais médicaux. Certes, la Sécurité Sociale existe, mais elle n’est pas suffisante. Faire la démarche de souscrire une mutuelle a donc son importance.

Avantages d’une mutuelle santé

Vous le savez certainement, l’assurance maladie (branche de la Sécurité Sociale) ne rembourse pas les frais médicaux dans leur intégralité. Pour avoir une meilleure prise en charge, il faut donc souscrire un contrat payant auprès d’un organisme privé. La mutuelle, appelée également complémentaire santé, permet de réduire le reste à charge.

Une complémentaire, comme la mutuelle santé Macif, peut aussi rembourser des actes qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. C’est notamment le cas des séances d’ostéopathie. Même chose pour certains traitements, comme l’homéopathie ou les cures thermales.

Une mutuelle permet aussi de ne pas avancer l’argent pour certaines dépenses médicales, grâce au tiers payant. C’est la mutuelle qui se fait rembourser directement lorsque vous allez à la pharmacie, chez le médecin, l’opticien…

Les garanties d’une complémentaire santé

Avec une complémentaire santé, il existe des garanties obligatoires et d’autres optionnelles. Tout dépend de la formule sélectionnée, si vous avez la possibilité de le faire.

Du côté du minimum obligatoire, vous allez retrouver le panier de soins ou panier loi ANI. Il correspond à la prise en charge minimale, comprenant les soins courants et le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier, ainsi que les soins dentaires, auditifs et optiques en 100 % santé. Son but est donc de permettre à tous d’accéder aux soins et de ne pas négliger sa santé.

À cela, peuvent s’ajouter des garanties additionnelles, qui viennent pallier l’absence de remboursement de l’assurance maladie. Les médecines douces (homéopathie, acupuncture, ostéopathie, psychomotricité…) et les cures thermales en sont le parfait exemple.

Le contrat peut aussi inclure un forfait maternité, permettant de profiter d’une chambre seule lors de l’accouchement, recevoir une prime naissance… La complémentaire santé peut aussi faire d’autres offres : assistance rapatriement, aide ménagère…

Mutuelle santé individuelle ou mutuelle d’entreprise ?

Depuis 2016, tous les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer un contrat de mutuelle à chacun de leurs employés. C’est donc l’employeur qui effectue la recherche et la comparaison des mutuelles d’entreprise, et entame les négociations. De votre côté, vous êtes donc libéré de ces démarches. Vous devez seulement choisir une formule parmi celles présentées.

L’employeur est également tenu de participer au paiement de la cotisation de chacun de ses salariés. Sa participation doit obligatoirement se monter au minimum à 50 % des cotisations, mais il a la possibilité d’aller au-delà. Attention, cette contribution ne concerne que le salarié de l’entreprise et pas les autres bénéficiaires inscrits au contrat, comme cela peut se présenter si vous avez un ou une conjointe, des enfants…

Vous ne voulez pas souscrire au contrat proposé par votre entreprise ? Certaines dispenses sont autorisées. Si vous êtes CDD ou à temps partiel, si vous adhérez déjà à la complémentaire santé de votre conjoint ou conjointe, si vous bénéficiez de CSS, alors, vous n’avez pas l’obligation de signer.

La surcomplémentaire santé

La mutuelle d’entreprise ne vous satisfait pas entièrement ? Vous êtes libre de prendre une mutuelle en plus de la première, appelée surcomplémentaire santé. Elle vient donc pallier le manque de prise en charge après avoir reçu le remboursement Sécurité Sociale et mutuelle.

Là aussi, plusieurs formules existent, mais cette fois, c’est à vous de faire les démarches pour comparer et souscrire. Cela peut être intéressant pour anticiper des frais coûteux, comme une chirurgie au niveau de la vision, des frais dentaires importants… Si la mutuelle fait partie des moyens pour rester en bonne santé, elle doit répondre à vos propres besoins en matière de prise en charge. Il vous revient donc de bien la choisir et de la compléter avec une surcomplémentaire santé, si cela reste insuffisant.

Annonceur : Macif

La rédaction de CNEWS n’a pas participé à la rédaction de ce contenu