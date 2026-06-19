Froid 24 : Un acteur clé dans la transition énergétique et de la satisfaction client

En quête d’une rénovation énergétique efficace et d’un confort thermique optimal ? Froid 24 accompagne les particuliers dans leurs projets, de l’étude personnalisée à l’installation, avec un savoir-faire reconnu.

Les retours clients, tous notés 5/5, témoignent en effet d’une satisfaction unanime.

Le spécialiste français de la rénovation énergétique

L’entreprise Froid 24 s’est imposée comme une référence dans le domaine des solutions énergétiques durables en France.

Spécialisée dans l’installation de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques, de panneaux photovoltaïques et d’isolation thermique par l’extérieur, cette entreprise accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. L’objectif ? Proposer un accompagnement complet à travers une étude personnalisée des besoins de chaque foyer, un suivi administratif et une installation réalisée par des techniciens qualifiés.

Les retours clients qui témoignent d’une satisfaction unanime

La réputation de Froid 24 repose en grande partie sur la qualité de ses prestations, comme en témoignent les nombreux avis laissés par ses clients sur le site de notation Avis Vérifiés.

Ces retours soulignent ainsi le professionnalisme des équipes, la rapidité des interventions et la conformité des travaux réalisés.

Notre rédaction a sélectionné quinze avis clients récents sur la société Froid 24 publiés sur le site Avis Vérifiés :

Avis client laissé par : Brifa C.

Note : 5/5

Avis : Rendu soigné équipe dispo

Avis client laissé par : Brunet A.

Note : 5/5

Avis : Équipe sympa résultat conforme

Avis client laissé par : Lemaire O.

Note : 5/5

Avis : Super prestation chantier net

Avis client laissé par : Fabre M.

Note : 5/5

Avis : Résultat propre équipe agréable

Avis client laissé par : Noel C.

Note : 5/5

Avis : Très satisfaite équipe sérieuse

Avis client laissé par : Payet Z.

Note : 5/5

Avis : Bon travail

Avis client laissé par : Lopez M.

Note : 5/5

Avis : Super résultat équipe efficace

Avis client laissé par : Durand M.

Note : 5/5

Avis : Équipe dispo résultat propre

Avis client laissé par : Leclerc T.

Note : 5/5

Avis : Très bon travail équipe agréable

Avis client laissé par : Cousin É.

Note : 5/5

Avis : Je recommande sans hésiter

Avis client laissé par : Ba M.

Note : 5/5

Avis : Équipe compétente

Avis client laissé par : Lefèvre R.

Note : 5/5

Avis : Très bon rendu final

Avis client laissé par : Haddouch I.

Note : 5/5

Avis : Prestation satisfaisante

Avis client laissé par : Mallet A.

Note : 5/5

Avis : Travail propre et bien fini

Avis client laissé par : Konaté S.

Note : 5/5

Avis : Service sérieux

Avis client laissé par : Martin P.

Note : 5/5

Avis : Installation impeccable et équipe très professionnelle

L’ensemble des avis postés au sujet de l’entreprise Froid 24 sont à retrouver en ligne, sur le site de notation Avis Vérifiés.

Froid 24 : une expertise reconnue dans le secteur de l’énergie

Que ce soit pour une installation de pompe à chaleur, une isolation thermique ou la pose de panneaux solaires, l’entreprise met tout en œuvre pour garantir des résultats durables et conformes aux attentes de ses clients. Les particuliers bénéficient d’un accompagnement complet, alliant technicité, rapidité et respect des normes en vigueur.

Froid 24 incarne ainsi une approche moderne et efficace de la rénovation énergétique. Grâce à son expertise, son engagement envers la satisfaction client et sa capacité à proposer des solutions adaptées, l’entreprise s’impose comme un partenaire de choix pour les particuliers souhaitant améliorer leur confort thermique, diminuer leur facture d’électricité, tout en réduisant leur impact environnemental.

Retrouvez l’ensemble des prestations et des services proposés par le spécialiste de la rénovation énergétique Froid 24, sur le site internet de l’entreprise.

Annonceur : Froid 24

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.