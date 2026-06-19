Top 10 des logiciels de devis et facture BTP en ligne en 2026

Créer un devis travaux en quelques clics, générer des factures de situation, suivre ses acomptes et piloter la rentabilité de chaque chantier : voilà ce que permet un outil de gestion spécialisé pour le bâtiment.

En 2026, avec l'obligation de facturation électronique B2B et la digitalisation accélérée du secteur, ces solutions représentent bien plus qu'un confort administratif.

Artisans, TPE ou PME du bâtiment, le bon logiciel vous fait gagner des heures chaque semaine. Encore faut-il choisir celui qui colle à vos besoins. Voici un classement des 10 meilleures solutions disponibles cette année pour vous aider à trancher.

Classement des 10 meilleurs logiciels de facturation électronique BTP

Trouver le meilleur logiciel devis facture BTP demande de comparer fonctionnalités, tarifs et ergonomie. Chaque logiciel facturation électronique présenté ci-dessous répond à des profils différents, de l'artisan solo à la PME structurée.

Trustup Pro

Trustup Pro propose un logiciel de gestion 100 % BTP avec une interface pensée pour les non-techniciens. Vous créez un devis en quelques minutes grâce à la bibliothèque d'ouvrages intégrée, puis le transformez en facture en un clic. Signature électronique, rappels automatiques, synchronisation bancaire avec plus de 100 banques européennes : tout converge vers un gain de temps réel. Le suivi de chantier permet de comparer prévisionnel et réel pour chaque projet.

Côté facturation électronique, Trustup Pro accompagne la transition via le réseau PEPPOL (format EN16931). Sébastien Remacle, PDG fondateur, a d'ailleurs présenté la solution sur BFM Business dans l'émission Paroles d'entreprises du 09/05, confirmant l'ambition de l'outil. Plusieurs milliers d'utilisateurs et un taux de satisfaction de 97 % appuient cette crédibilité.

Avantages :

Interface très simple et intuitive

Application mobile complète

Facturation électronique incluse

Plateforme de mise en relation intégrée

Essai gratuit sans carte bancaire

Support réactif

Obat

Obat cible les TPE et PME du bâtiment avec une prise en main rapide qui séduit les structures pressées de se digitaliser. La solution couvre l'essentiel du quotidien administratif : création d'acomptes, situations de travaux, attestations de TVA et signature électronique des devis figurent parmi ses points forts. L'outil mise sur un bon équilibre entre simplicité et couverture fonctionnelle, ce qui en fait un allié solide pour les petites entreprises. Son rapport qualité-prix reste l'un de ses meilleurs arguments, même si les grandes structures aux besoins complexes pourront ressentir certaines limites à l'usage quotidien.

Avantages :

Simplicité de prise en main

Bon rapport qualité-prix

Adapté aux petites structures

Inconvénients :

Fonctionnalités limitées pour les grandes entreprises

Batappli

Batappli réunit trois outils dédiés aux professionnels du bâtiment dans une suite polyvalente, ce qui lui permet de couvrir un large périmètre fonctionnel. Sa bonne réputation dans le secteur en fait un choix régulier pour les entreprises qui recherchent une solution éprouvée et fiable sur le long terme. La richesse de ses fonctionnalités répond aux besoins variés des artisans comme des PME, du chiffrage initial jusqu'au suivi de facturation. En contrepartie, son interface peut sembler datée face aux solutions plus récentes, et sa courbe d'apprentissage demande un investissement initial non négligeable.

Avantages :

Polyvalence de la suite

Couverture fonctionnelle large

Inconvénients :

Interface pouvant sembler datée

Courbe d'apprentissage notable

Tolteck

Solution légère et mobile, Tolteck s'adresse aux artisans indépendants qui veulent aller vite sans s'encombrer de fonctionnalités superflues. Son application performante sur le terrain permet de créer un devis ou une facture en quelques minutes, directement depuis un smartphone ou une tablette. Le prix attractif en fait l'une des options les plus accessibles du marché pour démarrer sereinement. Cette simplicité extrême a toutefois un revers : l'outil reste peu adapté aux structures employant plusieurs salariés, et son suivi de chantier demeure limité pour les projets exigeant un pilotage détaillé.

Avantages :

Simplicité extrême

Tarif compétitif

Excellente mobilité

Inconvénients :

Peu adapté aux structures avec plusieurs salariés

Suivi de chantier limité

Constructor

Costructor intègre la base de données Batiprix pour un chiffrage précis et fiable, un atout majeur pour les professionnels soucieux de la justesse de leurs estimations. La solution se décline en deux versions adaptées à chaque profil : Pro pour les TPE et Business pour les PME aux besoins plus structurés. Les modèles personnalisables permettent d'adapter devis et factures à l'identité de chaque entreprise. L'accès à Batiprix représente néanmoins un coût supplémentaire à intégrer dans le budget, et l'ergonomie générale de l'outil reste perfectible comparée aux interfaces les plus modernes du marché.

Avantages :

Accès à la base Batiprix

Modèles personnalisables

Chiffrage fiable et précis

Inconvénients :

Coût supplémentaire pour Batiprix

Ergonomie perfectible

Mediabat

Mediabat offre une solution complète particulièrement appréciée pour sa simplicité et le gain de temps qu'elle procure au quotidien. L'outil couvre l'ensemble des besoins d'une entreprise du bâtiment, du devis initial jusqu'au suivi de facturation, le tout dans une interface fluide et agréable à utiliser. Cette prise en main intuitive permet aux équipes de gagner rapidement en autonomie sans formation lourde. La richesse fonctionnelle de la plateforme constitue son principal atout, mais elle se reflète dans des tarifs qui grimpent sensiblement sur les formules avancées, un point à anticiper pour les structures au budget serré.

Avantages :

Solution très complète

Prise en main fluide et intuitive

Inconvénients :

Tarifs élevés sur les formules avancées

ProGBat

ProGBat se distingue par des fonctionnalités métier poussées, avec notamment un suivi de chantier détaillé qui répond aux attentes des professionnels les plus exigeants. Son orientation résolument terrain en fait un outil pensé pour les réalités opérationnelles des entreprises du bâtiment, au-delà de la simple gestion administrative. La profondeur fonctionnelle de la solution permet de piloter finement chaque projet, de l'affectation des ressources jusqu'au suivi de la rentabilité. En contrepartie, son interface reste perfectible et sa prise en main demande un temps d'adaptation plus long, ce qui peut freiner les utilisateurs en quête de rapidité immédiate.

Avantages :

Profondeur fonctionnelle

Orientation terrain marquée

Inconvénients :

Interface perfectible

Prise en main plus longue

Sage Batigest Connect

Sage Batigest Connect propose un éventail de fonctionnalités professionnelles avec factures d'avancement, comparaison du prévisionnel et du réel ainsi que la gestion des relances clients. Disponible à partir de 34,67 € HT par mois, la solution bénéficie de la notoriété de la marque Sage, gage de sérieux et de pérennité pour les entreprises. La dématérialisation intégrée accompagne efficacement la transition vers la facturation électronique imposée en 2026. Cette richesse fonctionnelle s'accompagne toutefois d'une certaine complexité qui peut décourager les petites structures, et le coût grimpe rapidement dès lors que l'on opte pour la formule complète.

Avantages :

Factures d'avancement

Notoriété et fiabilité de Sage

Dématérialisation intégrée

Inconvénients :

Complexe pour les petites structures

Coût élevé en formule complète

EBP Bâtiment

EBP Bâtiment décline plusieurs formules pour s'adapter à chaque profil d'entreprise : Hubbix à 29,25 € HT par mois, ACTIV à 39,75 €, PRO à 69 € et ELITE disponible sur devis. La facturation électronique est native dès la formule de base, un atout pour anticiper sereinement l'obligation de 2026. L'application mobile, disponible à partir de la version ACTIV, permet de travailler directement sur le terrain. Cette gamme étendue offre une grande flexibilité, mais la navigation entre les différentes offres peut s'avérer complexe, et le coût cumulatif des modules additionnels alourdit parfois la facture finale.

Avantages :

Gamme de formules large

Application mobile dès ACTIV

Conformité réglementaire intégrée

Inconvénients :

Navigation entre les offres complexe

Coût cumulatif des modules

Extrabat

Extrabat couvre l'ensemble du cycle de gestion avec devis, facturation et suivi de chantier pensés spécifiquement pour les PME du bâtiment. La solution se positionne comme un outil complet capable d'accompagner les structures moyennes dans le pilotage global de leur activité, de la prospection commerciale jusqu'à la livraison des chantiers. Sa richesse fonctionnelle en fait un véritable atout pour les entreprises structurées qui cherchent à centraliser leur gestion. Ces nombreuses possibilités ont néanmoins un prix élevé, et la prise en main de l'outil nécessite une phase de formation pour en exploiter pleinement le potentiel.

Avantages :

Fonctionnalités complètes

Adapté aux structures moyennes

Inconvénients :

Prix élevé

Formation nécessaire à la prise en main

Comment choisir le meilleur logiciel devis facture BTP ?

Facilité d'utilisation. Privilégiez une interface que vous maîtrisez en moins d'une journée. Un artisan sur chantier n'a pas le temps de suivre trois jours de formation pour éditer un devis.

Bibliothèque d'ouvrages et déboursés. Une bibliothèque intégrée accélère le chiffrage et réduit les oublis de postes. Vérifiez si vous pouvez importer vos propres ouvrages ou accéder à des bases comme Batiprix.

Gestion des devis et factures. Le logiciel doit couvrir devis, factures, acomptes, situations de travaux et notes de crédit. Sans ces briques, vous jonglerez entre plusieurs outils au quotidien.

Facturation électronique. L'obligation B2B de 2026 impose la compatibilité PEPPOL et le format EN16931. Choisir un logiciel déjà prêt vous évite une migration urgente dans six mois.

Suivi de chantier. Comparer prévisionnel et réel, affecter ouvriers et matériel, calculer la rentabilité : ces fonctions séparent un simple outil de facturation d'un vrai logiciel de gestion BTP.

Compatibilité mobile. Créer un devis directement sur le terrain, photographier un chantier, faire signer le client sur tablette : l'application mobile devient indispensable.

Rapport qualité-prix. Comparez les tarifs mensuels, les fonctionnalités incluses et les coûts cachés (modules, engagement annuel). Un logiciel à 30 €/mois avec des options facturées en supplément peut revenir plus cher qu'une solution à 50 €/mois tout compris.

Pourquoi utiliser un logiciel de devis et facture dans le bâtiment ?

Gain de temps administratif : automatisez la création de documents, les relances et les calculs. Réduction des erreurs : montants, TVA et marges calculés automatiquement. Suivi de rentabilité : comparaison prévisionnel/réel chantier par chantier. Gestion des paiements : synchronisation bancaire, rappels automatiques, suivi de trésorerie. Conformité réglementaire : respect des obligations 2026 (facturation électronique, mentions légales). Centralisation des données : historique devis, factures et chantiers accessible en un seul endroit.

Trustup Pro : une solution pensée pour les professionnels du bâtiment

Trustup Pro centralise la gestion commerciale des artisans et PME du bâtiment. Création de devis rapide, duplication en un clic, signature électronique et pipeline de vente structuré forment le socle de l'outil. Le suivi commercial intègre relances automatiques et gestion des opportunités.

L'accompagnement vers la facturation électronique (PEPPOL, EN16931) anticipe l'obligation de 2026. L'interface, conçue pour des professionnels non-techniciens, affiche 93 % de clients satisfaits.

Tableau comparatif des meilleurs logiciels devis facture BTP

Quel est le prix d'un logiciel devis facture BTP ?

Les logiciels d'entrée de gamme (gratuits ou moins de 30 €/mois) couvrent devis et factures basiques. Suffisant pour un artisan qui démarre, mais vite limité.

Les solutions intermédiaires (30 à 70 €/mois) offrent bibliothèque d'ouvrages, suivi de chantier et application mobile. Trustup Pro se situe à 39 €/mois, EBP ACTIV à 39,75 €/mois.

Les ERP complets pour PME démarrent à 70 €/mois ou sur devis, avec personnalisation avancée. Attention aux coûts additionnels : modules stocks, planning, accès Batiprix ou formation peuvent alourdir la facture finale.

FAQ

La facturation électronique est-elle obligatoire en 2026 pour les entreprises du BTP ?

Oui. L'obligation de facturation électronique B2B s'applique progressivement, imposant aux entreprises de recevoir et d'émettre des factures au format électronique conforme (compatibilité PEPPOL et format EN16931). Choisir un logiciel déjà prêt pour cette transition évite une migration dans l'urgence.

Quel logiciel choisir pour un artisan qui démarre seul ?

Un artisan indépendant privilégiera la simplicité, la mobilité et un tarif accessible. Des solutions comme Tolteck ou Trustup Pro permettent de créer devis et factures rapidement, y compris depuis un smartphone sur le chantier, sans formation lourde ni fonctionnalités superflues.

Quelle est la différence entre un logiciel de facturation et un logiciel de gestion BTP ?

Un simple logiciel de facturation gère devis et factures. Un véritable logiciel de gestion BTP ajoute le suivi de chantier, la comparaison prévisionnel/réel, l'affectation des ouvriers et du matériel, ainsi que le calcul de la rentabilité projet par projet.

Combien coûte un logiciel de devis et facture BTP ?

Les tarifs s'échelonnent de la gratuité à plus de 70 €/mois. L'entrée de gamme (moins de 30 €/mois) couvre l'essentiel, les solutions intermédiaires (30 à 70 €/mois) ajoutent bibliothèque d'ouvrages et suivi de chantier, tandis que les ERP complets démarrent au-delà. Attention aux coûts cachés liés aux modules additionnels.

Peut-on créer un devis directement depuis un chantier ?

Oui, à condition de choisir une solution dotée d'une application mobile. Plusieurs outils du classement (Trustup Pro, Tolteck, Sage Batigest, EBP, Extrabat) permettent d'éditer un devis, de photographier un chantier et de faire signer le client sur tablette ou smartphone, directement sur le terrain.

Annonceur : Trustup Pro

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.