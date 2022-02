Fitness : «Ma coach Gym direct», le nouveau livre de Sandrine Arcizet pour être en pleine forme

Cardio, fitness, gainage, stretching…La coach santé, forme et bien-être Sandrine Arcizet signe «Ma coach Gym direct» (éd. First), un ouvrage au fil duquel la spécialiste, qui anime depuis 17ans Gym Direct, sur C8, partage son énergie positive et son programme pour rester en forme toute l’année.

Pratique et musclé, ce guide de près de 200 pages, qui s’adresse aux débutants comme aux sportifs accomplis, donne toutes les clés pour faire du sport son allié au quotidien, se sentir bien dans sa peau, s’aérer l’esprit, et sculpter son corps depuis son salon.

plus de 100 exercices

Après avoir réalisé un quizz pour évaluer son niveau, la séance peut commencer. Au total, plus de 100 exercices à faire chez soi, détaillé et illustré par des photos, sont présentés. Parmi eux : la planche, le coude genou, le squat, côté, fermé en équilibre, les fentes, le kick côté ou encore le robot.

Et pour chaque mouvement, Sandrine Arcizet apporte de précieux conseils pour optimiser ses effets. Elle propose également plusieurs variantes en fonction des zones du corps sur lesquelles on souhaite particulièrement insistées : bras, taille, poitrine, abdos, cuisses, fessiers, dos…

On peut ensuite créer ses propres séances de fitness ou bien suivre celles de l’experte grâce aux QR code qui renvoient directement vers ses vidéos. Au programme : taille de guêpe, renforcement musculaire avec des poids, ou encore 100% abdos intenses.

circuits personnalisés, fiches focus...

Parce que l’on n’a pas toujours une heure devant soi pour se dépenser, la coach, qui accompagne le lecteur de A à Z pour lui permettre de réaliser objectifs, a d’autre part préparé plusieurs circuits personnalisés de 15 et 30 minutes.

Ce n’est pas tout. «Ma coach Gym direct» contient également en bonus des fiches focus. Certaines sur le télétravail, pour se préparer à dévaler les pentes à ski, d’autres sur le sommeil, ou encore sur les gestes à adopter pour éliminer les tensions dans la nuque.

Doté d’un carnet pour suivre son évolution, et sa progression, cet ouvrage complet et plein de vitalité est à mettre entre toutes les mains.

«Ma coach Gym direct», Sandrine Arcizet, éd. First, 18,95€.