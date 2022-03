Voici le signe astrologique le plus difficile à vivre

Certains signes astrologiques sont reconnus pour être faciles à vivre, comme par exemple la Balance et les Poissons, alors que d’autres, au contraire, ont tendance à se montrer intransigeants, froids, voire blessants, et être difficiles à supporter au quotidien.

Comme le rappelle l’astrocoach Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube, «tout dépend de notre signe astrologique, c’est très subjectif». Toutefois, d’un point de vue général, parmi les douze signes du Zodiaque, trois ont cette réputation.

Scorpion, verseau et lion

Il s’agit du Scorpion, du Verseau, et du Lion. Signe d’Eau, le Scorpion, «pique avec ses mots, il blesse parce qu’il a décidé de faire mal, même si après il s’en veut.» De plus, c’est un signe très passionné et qui a le goût du pouvoir».

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, cite aussi le Verseau car ce signe d'hiver a tendance à se montrer indifférent, distant, et «a un côté tranchant et froid. Il donne l’impression qu’il n’a pas de sentiments».

Le Verseau, dirigé par Uranus, planète de la rébellion et Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, «a des grands principes mais qu’il n’applique pas à lui-même». Autre signe reconnu comme étant difficile à vivre : le Lion.

Gouverné par le Soleil, c’est un être «autoritaire». Il veut «tout maîtriser et tout diriger, et aime donner des ordres», poursuit l’astrocoach, soulignant que cette analyse est aussi valable pour les personnes ayant l’un de ces trois signes comme ascendant.

A noter néanmoins que ce ne sont que des généralités. Il est essentiel de prendre en compte toutes les autres caractéristiques du thème astral pour faire une analyse précise.