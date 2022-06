Horoscope été 2022 : Verseau, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Verseau (21 janvier - 19 février), d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Ambiance

L’été se présente comme le soleil : au zénith. Votre travail vous comblera et votre famille sera source de bonheur. A partir de juillet, vous irez vers les autres, empli d’une nouvelle assurance et d’une belle confiance. En août, l’amour sera votre principale occupation. En fait, rien ne pourra altérer votre dynamisme et votre vitalité.

AMOUR

Vos amours iront de mieux en mieux et vos affaires de cœur s’épanouiront au soleil du solstice estival. Non seulement vous vous sentirez revivre, mais vous serez comblé par de belles invitations, et l’attrait de rencontres nouvelles ou même anciennes, avec de vrais engagements amoureux.

Travail et argent

Jupiter va se manifester et vous apporter des relents d’espoir qu’il ne faudra en aucun cas laisser passer. L’action sera votre leitmotiv cet été et vous pourrez concrétiser des projets laissés en retrait par la faute d’un mauvais environnement.

Santé

Accordez-vous de vrais moments de repos, mettez de côté la pression et les tensions. Et lâchez prise !

CE QUE CLAUD E ALEXIS VOIT

Faîtes le dos rond si cela se révèle indispensable car vous n’obtiendrez rien par la force. Alors évitez les discussions qui fâchent. Seul comptera votre énergie positive, ne l’enfermez pas.