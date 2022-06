Journée mondiale du yoga : quelle pratique choisir pour quels bénéfices ?

Le mardi 21 juin est une journée de célébration. La musique est bien évidemment à l’honneur, mais pas seulement : c'est aussi la journée mondiale du yoga. Cette pratique ancestrale née en Inde est largement plébiscitée par les Français. Cependant, il est parfois difficile de s’y retrouver et de choisir la déclinaison qui nous correspond le mieux. Voici les principaux types de yoga et leurs bienfaits.

Vinyasa yoga : pour se tonifier

Le vinyasa yoga est une pratique idéale pour débuter. Cette version est assez physique et porte une attention particulière à la respiration afin de rythmer les enchaînements de postures. Le vinyasa fait travailler toutes les parties du corps, en douceur et en profondeur. C’est une excellente pratique pour se tonifier, sculpter sa silhouette et adopter une meilleure posture au quotidien. A l’occasion de la journée mondiale, Yuj Yoga propose un programme festif, afin de célébrer le yoga et la musique.

Yin Yoga : pour s'étirer

Pratique beaucoup plus douce, le yin yoga se concentre essentiellement sur différentes postures d’étirements. Elles sont tenues plus longtemps, pendant plusieurs minutes et favorisent l’étirement des muscles et la mobilité. Le yin permet d’améliorer sa souplesse, et d’évacuer les tensions. Selon les enseignants, il peut être accompagné d’une méditation. Il s’agit d’un style de yoga plus lent que les autres, mais qui fonctionne très bien en complément du vinyasa par exemple ou d’un autre sport. En cette journée mondiale, le studio Yoga Room propose un cours de Yin yoga en fin de journée.

Ashtanga yoga : pour se muscler

A tous les yogis confirmés : l’ashtanga est pour vous. Il s’agit d’une des pratiques les plus physiques du yoga. Les cours durent généralement 90 minutes, et les postures s’enchaînent assez rapidement. La respiration est au cœur de la pratique, à l’instar du vinyasa, et veut une synchronisation parfaite. Il fait travailler tout le corps en profondeur et est excellent pour fortifier les muscles du dos. Les studios Episod propose de nombreux cours de yoga, et parmi eux, de l'ashtanga yoga.

Hot yoga : pour travailler la souplesse

Il existe de nombreuses variations en yoga à partir des principaux courants. Afin de modernier la pratique, d’autres styles ont vu le jour : yoga aérien, hip-hop yoga, mais aussi le hot yoga. Il s’agit d’une pratique «classique» comme le vinyasa ou le yin, mais effectuée dans une salle chauffée jusqu’à 40°C. C’est une excellente façon de faire du yoga afin d’éliminer les toxines, et aller plus loin dans les étirements et la souplesse. Il faut néanmoins avoir une bonne condition physique pour le pratiquer, et ne pas avoir peur de transpirer. Pour du hot yoga accessible, rendez-vous chez Modo Yoga dont c'est la spécialité.