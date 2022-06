Vacances d'été 2022 : ces 7 îles à visiter en Europe

Les vacances d'été se profilent et avec elles les envies d'évasion. Pour prendre le large au sens propre du terme, voici sept îles à visiter cet été en Europe, continent qui compte pas moins de 1.350 petites îles, selon l'European Small Islands Federation.

L'île de Santorin en Grèce

Avec ses maisons blanches aux toits bleus accrochées à flanc de montage, ses ruelles joliment pavées, ses plages de sable noir mais aussi rouge et ses falaises ocres aux mille strates, vestige de la violente éruption volcanique qui s'y est déroulée il y 3.500 ans, Santorin est la plus charmante des îles des Cyclades.

les îles de Lofoten en Norvège

Tout au nord de la Norvège, l'archipel du Lofoten et ses cinq îles situées à 300 km du cercle polaire réservent de spectaculaires paysages naturels préservés. Montagnes, fjords, plages, villages de pêcheurs, mais aussi musée d'art contemporain, l'archipel offrent un terrain de jeu XXL. Sans compter que de fin mai à mi-juillet, il est possible d'y vivre l'expérience incroyable du soleil de minuit.

Lanzarote aux Canaries

Classée réserve de la biosphère, Lanzarote est la plus surprenante des îles Canaries. Au large des côtes africaines, l'île espagnole offre sur 850 km2 une alternance de paysages étonnants. Champs de lave et terres volcaniques aux couleurs rougeoyantes comme dans le spectaculaire Parc de Timanfaya côtoient les plages de sable blanc offrant une palette d'activités - randonnées, baignades, oenotourisme - aussi large qu'envoûtante.

L'île de Mljet en Croatie

A deux heures de Dubrovnik, l’île de Mljet en Dalmatie du sud figure parmi les joyaux croates. Ile luxuriante propice aux belles randonnées, elle abrite le plus grand parc national de Dalmatie méridionale. Dotée de deux grandes baies et de deux lacs salés, elle réserve en prime de jolies plages. Selon le site de l’office de tourisme Croate, il se murmure même qu’Ulysse et Calypso aimaient se retrouver dans cet écrin de charme où se côtoient espaces verdoyants et eaux cristallines.

L'Archipel des Glénan en France

Eaux turquoise et cristallines, plages de sable blanc, l’archipel des Glénan a toutes les caractéristiques des paysages caribéens des cartes postales, à une exception près. Il se trouve en Bretagne sud. Cette perle du Morbihan et ses sept ilots essaimés autour d’un lagon figure incontestablement parmi les plus jolis sites bretons. Un endroit à préserver, qui plus est l’été alors que les vacanciers s’y font plus nombreux. Sans oublier qu’au printemps, son île principale abrite une espèce de fleurs endémique, le narcisse des Glénan, à observer en mars et avril et parfois jusqu’en mai.

les îles Orcades en Ecosse

Au large de la côte nord écossaise, les îles Orcades (Orkney en gaélique) égrènent les sites à couper le souffle. Falaises abruptes, plages sur des kilomètres, nature sauvage, l’île abrite également le site néolithique des Orcades. Vieux de plus de 5000 ans, il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Impossible également de passer à côté de la baie de Rackwick sur l’île de Hoy et son célèbre piton rocheux, bien connu sous le nom d’Old Man of Hoy.

L'île anglo-normande de Jersey

Un goût de Grande-Bretagne à quelques encablures de la Normandie. Jersey, plus grande des îles anglo-normandes, située à seulement trente kilomètres des côtes françaises, multiplie les plaisirs. Egalement baptisée «l'île aux fleurs», elle offre tous les paysages possibles de la campagne, des hautes falaises ou de la plage. Des lieux propices aux belles balades où fish and chips et huîtres cohabitent pour le plus grand bonheur des plaisanciers.