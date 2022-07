Tourisme : voici les 10 sites naturels français les plus populaires sur Internet

Depuis le confinement, les Français sont en quête de grands espaces et de vacances au plus près de la nature. Alors que l'Hexagone déploie de nombreux paysages sublimes, le classement des 30 sites naturels les plus recherchés sur Internet au cours des douze derniers mois a été publié. Nous avons sélectionnés les 10 meilleurs, à découvrir en image.

Des sites variés entre mer, montagne et campagne. A la tête de ce classement établi par le comparateur de voyages Likibu, après avoir analysé le nombre de recherches pour chacun des sites naturels français sur un an et sur tous les moteurs de recherche, les gorges du Verdon se taillent la part du lion. Elles arrivent largement en tête avec plus de 223.000 recherches devant la Dune du Pilat - qui a rouvert partiellement mercredi 27 juillet après les incendies qui ont frappé les forêts alentours - et le Mont Blanc. Le gouffre de Padirac et la forêt de Brocéliande viennent clore ce top 5, suivis de la baie de Somme (6e), des gorges du Tarn (7e), du lagon de Bora Bora (8e), de la Camargue (9e) et du marais Poitevin (10e).

Calanques, lacs et massifs aussi plébiscités

Toujours appréciées des voyageurs, les calanques de Cassis, de Marseille et celles de Piana, en Corse, se classent par ailleurs respectivement à la 13e, 15e et 24e place du classement. Autres destinations touristiques habituellement plébiscitées, les emblématiques falaises d'Etretat, situées sur la côte d'Albâtre, les gorges de l'Ardèche, le golfe du Morbihan et le bassin d'Arcachon arrivent quant à eux à la 12e,14e, 20e et 25e position.

Quatre lacs ont également eu les faveurs des Français : le lac du Salagou (Hérault) entouré de collines de terre rouge (11e), celui bien connu d'Annecy (17e) mais aussi le lac d'Aiguebelette (21e) et celui d'Ôo (30e) dans les Pyrénées. Toujours dans les terres, le Colorado provençal, incontournable pour ses paysages dignes du grand ouest américain, se classe de son côté à la 16e place.

Enfin, les massifs montagneux et leurs paysages rocheux ont également suscité l'intérêt des Français. Parmi eux : le plateau du Vercors (19e), l'Aiguille du midi (22e) culminant à 3.842 mètres et le massif de l'Estérel (23e). Sans oublier, le cirque de Navacelles, surnommé le grand canyon de l'Hérault et celui de Gavarnie, bordé de seize sommets culminant à 3.000 mètres d'altitude, tous deux classés sur la 26e et 28e marche du podium des sites les plus recherchés par les Français sur la toile.

Le marais Poitevin

La camargue

Le lagon de Bora Bora

Les gorges du Tarn

La baie de Somme

La forêt de Brocéliande

Le Gouffre de Padirac

Le Mont Blanc

La Dune du Pilat

Les Gorges du Verdon