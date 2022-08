Vacances d'été 2022 : ces 5 îles à visiter en Europe

Les vacances d'été sont souvent synonymes de voyages. Pourquoi ne pas en profiter pour visiter les plus belles îles ? En voici cinq à voir en Europe.

La Grèce regorge d'îles magnifiques à visiter, mais l'une d'elles devrait vous ravir plus que les autres, l'île de Corfou. Elle a la particularité de ne pas être envahie de touristes chaque été.

Outre le calme plus grand qu'offre Corfou, le site est surnommé «île d'émeraude» du fait de la grande présence de végétaux, tels que les hibiscus, les citrons, les amandes, les olives et les bougainvilliers qui embaument l'air.

Au Portugal, l'île de Funchal se trouve dans l'archipel de Madère. Funchal est connue pour ses collines, ses beaux jardins et un magnifique centre historique. La cascade de Risco qui se situe au coeur de la forêt est également un lieu emblématique de l'île.

Île et pays européen à part entière, Malte est un lieu à visiter. Surnommée «l'île des Chevaliers», elle fut le point de ralliement de l'ordre des chevaliers de Malte et regorge de bâtiments historiques à visiter.

Capitale des îles Féroé, Torshavn a été fondée par les Vikings. Elle est située dans le nord de l'Europe entre la Norvège, l'Islande et le Royaume-Uni. Si le village est animé le week-end, l'île de Torshavn est faite pour ceux qui souhaitent passer des vacances loin du monde au coeur de la nature.

Comment ne pas citer la France dans ce classement ? La métropole regorge de trésor dont l'un se trouve être l'île de beauté, la Corse. Elle regorge de sentier de randonnées et de merveilleux paysages. Pour les plus paresseux, les plages corses sont idylliques et l'eau est chaude.