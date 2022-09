Horoscope : voici la qualité principale de chaque signe astrologique

Audacieux, joyeux, sociable, courageux… Chacun des douze signes du Zodiaque a une qualité qui le différencie des autres. Voici celle qu'on associe à chaque natif, selon l’astrocoach Nathalie Marcot.

Bélier : Audacieux

Signe de Feu, le Bélier est audacieux et courageux, affirme la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses. Dirigé par Mars, la planète de la guerre et du combat, il aime le challenge et les défis, et rien ne l’arrête.

Taureau : épicurien

Le Taureau est un grand épicurien qui adore profiter de tous les petits plaisirs de la vie. Ce signe de Terre apprécie également être derrière les fourneaux. Il prend autant de plaisir à manger qu’à préparer des plats et des desserts élaborés.

Gémeaux : sociable

Signe d’Air, l’élément de la communication, les Gémeaux sont connus pour être très sociables. Dirigé par Mercure, planète symbolisant l’échange et la parole, ce natif aime bavarder, rencontrer des gens, et se lie facilement aux autres.

Cancer : Intuitif

Le Cancer est intuitif. Régi par la Lune, il a un sixième sens. Ce signe d’Eau, l’élément de la sensibilité et de la réceptivité, cerne facilement les gens et va percevoir beaucoup de choses, même quand elles ne sont pas dites.

Lion : Chaleureux

Signe de Feu dirigé par le Soleil, le Lion est un signe chaleureux. Il aime accueillir et recevoir avec faste et met rapidement ses convives à l’aise. Quand il reçoit, le Lion met les petits plats dans les grands pour que cette invitation soit mémorable.

Vierge : raisonnable

De son côté, la Vierge est raisonnable. Elle a conscience des règles et des limites. Gouverné par Mercure, planète de l'intellect et du raisonnement, ce signe de Terre réfléchit toujours avant d’agir.

Balance : accueillante

La Balance est de nature très accueillante. Elle apprécie qu’on lui rende visite, même à l’improviste. Ce signe d’Air fait bon accueil aux autres et aime recevoir que ce soit pour manger un bout à la bonne franquette, ou juste discuter un moment.

Scorpion : Magnétique

Signe d’Eau, le Scorpion est magnétique. Dirigé par Pluton, planète du secret, cet animal à pinces capte l’attention et à quelque chose de très attirant. On a tout de suite envie de le découvrir et d’en savoir plus sur lui.

Sagittaire : Joyeux

Le Sagittaire aime profiter, s’amuser, et être entouré d’amis. Gouverné par Jupiter, planète de l'optimisme, ce signe de Feu a la joie de vivre et fait rire tout le monde, poursuit Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Horoscope : voici la qualité principale de chaque signe astrologique.

Capricorne : résilient

Régi par Saturne, planète de la concentration, le Capricorne est un être résilient. Ce signe de Terre est résistant et combatif, surtout quand il s’agit de travail. Il s’adapte aux obstacles et sait gérer les problèmes.

Verseau : créatif

Signe d’Air, le Verseau est quant à lui connu pour sa créativité. Gouverné par Uranus, ce natif anticonformiste est doué pour inventer des choses et aime les nouveautés. Il a beaucoup d'imagination et d’idées.

poissons : adaptable

Enfin, le signe des Poissons est un véritable caméléon. Il est capable de s’adapter à tous les milieux. Peu importe où et avec qui il se trouvent, il sait prendre la couleur de l’ambiance et des gens autour de lui pour s’intégrer au mieux.