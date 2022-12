Noël 2022 : le Ritz ouvre un chalet éphémère place Vendôme à Paris

Un chalet éphémère a été installé place Vendôme à Paris par le Ritz pour les fêtes. On y trouve des idées cadeaux ou plus simplement un bon vin chaud.

La place Vendôme (Paris 1er) se met à l’heure d’hiver. Un petit chalet aux couleurs de Noël a fait son apparition. Le Ritz y propose du mardi au samedi une boutique pleine d’idées cadeaux ainsi qu’un pop-up champagne.

On peut notamment y trouver des coffrets prestige, composés de carafes et verres gravés Ritz Bar, ou encore des légendaires verres à Martini du Bar Hemingway.

Pour les plus petits, l’Ourson Groom aux couleurs du célèbre établissement parisien se décline en trois tailles (à partir de 49 €).

©frederic_stucki

Et pour importer l’élégance du Ritz chez soi, trois bougies aux fragrances inspirées de l’hôtel sont mises en vente : Ambre Péristyle, Suite Impériale et Grand Jardin. On peut aussi acquérir une bouteille du champagne exclusif Ritz Réserve Barons de Rothschild.

Ce dernier est à déguster du jeudi au samedi, de 18h à 20h au chalet dans le cadre d’un bar pop-up. Chaque jeudi, Florian Guilloteau, nouveau directeur de la sommellerie du Ritz Paris, sera présent pour échanger avec les amateurs de vin blanc pétillant.

Et enfin pour se réchauffer, le chalet propose un vin chaud épicé de Noël du Ritz Paris réalisé à partir de grenade, de cassis, de baies de Timut noir du Népal, et de boutons de rose d’Iran (15 €).

Le Chalet de Noël du Ritz Paris, 15, place Vendôme, Paris 1er (jusqu’au 30 décembre).

