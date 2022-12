Disputes en couple : ces 5 raisons les plus courantes

Plusieurs sujets peuvent créer des tensions et des disputes au sein d’un couple. Argent, belle-famille, jalousie… Voici les motifs de discorde les plus récurrents dans une relation amoureuse.

L’argent

Selon une enquête menée par l'Institut National des Etudes Démographiques (INED), l’une des principales raisons pour lesquelles les couples se disputent est l’argent. Quand la répartition des dépenses n’est pas équitable, que les partenaires n’ont pas le même rapport à l’argent ou les mêmes priorités, cela engendre souvent des prises de bec.

L’éducation des enfants

Piano ou violon ? Privé de sortie ou de téléphone ? École privée ou publique ? Au lit à 20 ou 21h ? Frites ou haricots ? Que ce soit des petites ou des grosses décisions, l’éducation des enfants est souvent source de désaccords et de conflits au sein d’un couple.

Les tâches ménagères

Autre sujet épineux : les tâches ménagères. Passer l’aspirateur, faire la vaisselle, étendre le linge… Selon une enquête Ifop, 73% des femmes estiment faire plus de tâches ménagères que leur conjoint et la répartition des tâches ménagères représente un sujet de dispute pour 48% des sondées.

Les beaux-parents

Il n’est pas toujours facile de composer avec la belle-famille, surtout quand celle-ci est trop intrusive et se montre critique. Résultat, la relation amoureuse en pâtit. Chez beaucoup de couples, les disputes ont en effet un lien avec les parents du conjoint.

La jalousie

Sur la liste des raisons les plus fréquentes figure aussi la jalousie. Ce sentiment est humain et quasi incontournable dans une relation. Mais on ne le gère pas tous de la même manière. Et quand la jalousie dépasse les limites, elle peut rapidement conduire à des querelles conjugales.