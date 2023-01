Tendance déco 2023 : voici la nouvelle couleur de l’année

L’année 2023 sera placée sous le signe du pantone Viva Magenta, une couleur «rebelle et spirituelle» qui puise ses racines dans le rouge.

Puissance, profondeur et force de caractère. Le Viva Magenta est la couleur Pantone 2023 qui de ses nuances rouges va booster nos intérieurs et par là-même nos vies et nos instincts rebelles.

«En tant que rouge cramoisi brillant, Viva Magenta équilibre l'audace avec une sensation de plaisir. Ce mélange dynamique respire la rébellion, mais pas au détriment de la douceur. Il incarne une expression de grâce féroce, nous incitant à nous montrer avec confiance et humanité», analyse Pantone qui a choisi de le mettre à l’honneur, conviant designers et stylistes à se mettre au diapason pour les douze prochains mois.

«Trois ans après une pandémie, face à une guerre, une économie instable, des troubles sociaux, des ruptures de la chaîne d'approvisionnement et un changement climatique croissant, nous devons guérir. Et encore faut-il trouver la motivation pour continuer. Ici, Viva Magenta nous enveloppe à la fois de puissance et de grâce, et nous envoie dans le monde avec la verve à laquelle nous aspirons», estime la marque.

un concentré de puissance

«C'est affirmé mais ce n'est pas agressif - nous l'appelons un poing dans un gant de velours», a déclaré la vice-présidente du Pantone Institute Laurie Pressman. Une caractéristique qui lui permet de prendre aisément place de la chambre à la salle de bain en passant par le salon.

Fauteuil LAZY - Calligaris - Coque en polyuréthane, revêtement en cuir et piétement en frêne massif - L. 89 x H. 100 x P. 94 cm - 2.327 €

«Les designers audacieux peuvent exploiter toute la puissance de la couleur de l'année comme un canapé en velours ou un mur laqué, conseille Pantone.

Lampe à poser rouge bois laqué et coton plissé Gioia, The Socialite Family, 355 €

«Ceux qui désirent une maison plus neutre peuvent l'utiliser comme touche de couleur. Qu’il s’exprime sur un luminaire sculptural en verre de Murano ou un arrangement floral ikebana pour ponctuer une salle à manger entièrement neutre, ou bien sur une toile abstraite brillante ou une projection NFT dans une entrée blanche, Viva Magenta contient une bonne dose de drama dans une toute petite dose».





Coussin Sylt rouge en flanelle de coton, avec bordure finement ourlée d'une piqure zig-zag - 40 x 40 cm - chez Well-Nest, 38 €

Viva Magenta se prête également aisément aux camaïeux de rouges, bordeaux et roses.





Tableau en verre Rosalia chez 4 Murs, 70cm, 79,95 €

Sur un pan de mur, il fera merveille.

Hovia, panoramique sur mesure Viva Magenta à partir de 48,00 €/m2 sur hovia.com/fr

Il est également l’allié des tons «forêts» et complémentaire de la couleur verte.

Tapis tufté main MURSKO - Vente-unique.com - Laine et coton - L. 160 x l. 230 cm - 229,99€