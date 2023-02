Loto Saint-Valentin : Ces 6 numéros qui sortent le plus souvent

Pour fêter la Saint-Valentin, la FDJ met en place un tirage spécial ce mardi 14 février. Le jackpot sera de 13 millions d'euros. Pour ceux qui manquent d'inspiration pour remplir leurs grilles, voici les 6 numéros qui sont sortis le plus souvent ces dernières années.

L'an dernier, deux heureux gagnants se sont partagés le super jackpot mis en place pour la Saint-Valentin. Cette année encore, une cagnotte spéciale est mise en jeu ce mardi 14 février : 13 millions d'euros sont à remporter.

Entre les 5 numéros et le numéro chance, il y a 19.068.840 combinaisons possibles. Faire son choix peut être un peu difficile. Pour donner un coup de main à ceux qui manquent d'inspiration, la FDJ dévoile sur son site les numéros qui ressortent le plus.

Entre 2019 et 2022, six boules ont été tirées plus souvent que d’autres. Ainsi tête du classement, on retrouve les numéros 22, 26 et 31 tirés 63, 61 et 60 fois chacun. Viennent ensuite les numéros 44 sortis 58 fois, puis le numéro 38, sorti 58 fois.

Des codes gagnants supplémentaires

Concernant le numéro Chance, trois d’entre eux ont été plus tirés depuis le 4 novembre 2019. Il s’agit des numéro 9 (sorti 59 fois), du numéro 10 (sorti 55 fois) et du numéros 4 (sorti 48 fois).

A noter, en plus du tirage classique, cinquante codes gagnants à 20.000 euros seront tirés au sort.

Les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu’à 20h15 en validant leur grille dans un point de vente, sur le site de la FDJ, ou via l’application mobile.