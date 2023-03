Le top 5 des plages les plus sauvages en France

Le littoral français compte de nombreux sites d'exception. De la Manche à la Méditerranée en passant par la façade atlantique ou encore les côtes corses, voici une sélection de 5 plages et criques sauvages à voir au moins une fois dans sa vie.

Les Dunes de Keremma - Bretagne

Les plus longues dunes du Finistère Nord. Cordon dunaire de plus de 6 km, qui s'étend de la commune de Tréflez et son anse de Goulven à Plounévez-Lochrist et l'anse du Kernic (photo), les dunes de Keremma constituent un paysage naturel exceptionnel. Alternant bande de sable blanc et pelouse dunaire, le site protégé Natura 2000 figure parmi les balades incontournables à faire sur la côte des sables.

Les plages des Landes - Nouvelle-aquitaine

La côte landaise est synonyme de plages immenses. A juste titre. De Tarnos à Biscarrosse, ce sont 106 km de sable qui s'égrènent formant une seule et même plage. Une bande sableuse qui offre un espace à perte de vue, bordé de dunes et de verdure. Un paysage 100 % nature.

La Plage de Roccapina - Corse

Une pépite. Entre Propriano et Bonifacio, la plage de Roccapina figure parmi les plages les plus belles et sauvages de Corse. Située en contrebas du célèbre lion de Roccapina, elle s'étend sur 400 mètres. Accessible en voiture par un chemin de terre cabossé, ce site sublime où aucune paillote n'a pu s'implanter attire en haute saison de nombreux voyageurs. A cette période, sa voisine la plage d'Erbaju qui est aussi sauvage et uniquement accessible par un sentier pédestre offre une alternative à la foule.

La plage de Marquenterre - Haut de France

Rien que pour soi. Dans la baie de Somme (Picardie), les plages modulées par les marées et les vents ne manquent pas. Mais la plus sauvage et la moins fréquentée d'entre elles se trouve au nord de la baie, aux abords du Parc du Marquenterre, sur la commune de Saint-Quentin-en-Tourmont. Pour la rejoindre, il faudra s'armer d'un peu de courage et emprunter un sentier d'environ 4 km qui chemine entre sable et pinède avant de déboucher sur la plage de Marquenterre, ses dunes et son étendue de sable à perte de vue.

Les calanques d'Estérel - Provence- Alpes-Côte d'azur

Secrètes et contrastées. Dans le sud-est, les calanques du Massif de l'Estérel réservent des paysages sauvages, offrant un saisissant contraste entre la roche magmatique rougeoyante de l'Estérel et les eaux cristallines de la Méditerranée. Situées non loin de Saint-Raphaël (Var), entre Agay et Théoule-sur-Mer (Alpes Maritimes), elles sont accessibles depuis la corniche d'or, superbe route longeant la côte et surplombée par la montagne. Parmi elles, on peut citer les calanques des Anglais, d'Anthéor, de Maubois ou encore de Saint-Barthélemy.