Solla : la nouvelle table et épicerie fine parisienne, en plein coeur du 13e arrondissement

Alliant la gourmandise aux défis du monde de demain, Solla, la nouvelle table en plein coeur du 13e arrondissement, à deux pas de la place d'Italie, ouvre l'appétit d'un grand nombre de Parisiens, sensibles à l'alimentation responsable.

Une devanture verte qui interpelle, quelques tables en terrasse pour le retour des beaux jours, une porte grande ouverte... Solla est devenu en quelques semaines l'un des lieux emblématiques du quartier. Voici trois raisons d'y courir dès aujourd'hui.

Un lieu chaleureux et responsable

Implanté en plein coeur du 13e arrondissement, et à quelques pas seulement de la Butte aux Cailles, Solla a ouvert ses portes au tout début du mois de mars. Depuis, le lieu ne désemplit pas. Entre les curieux, et les premiers habitués, cette nouvelle «épicerie à manger» comme aime la qualifier la patronne et la cheffe Béatrice Miyeli, a trouvé son public dans le quartier.

Et pour cause, on se sent bien chez Solla. A tel point que l'on peut y rester toute la journée, sans jamais se sentir de trop. La cheffe (ex-restaurant Circonstances dans le 2e arrondissement) vous accueille avec le sourire et vous met tout de suite à l'aise. Du déjeuner jusqu'à l'apéro, en passant par le goûter, vous trouverez toujours de quoi satisfaire vos papilles.

Une carte renouvelée quasi-quotidiennement

Impossible de se lasser de la carte de Solla, puisque la cheffe a décidé de la changer quasi-quotidiennement. Et parce que tout est fait maison, Béa propose à midi une carte modeste, mais pas moins gourmande avec un sandwich (6,50 €) pour les Parisiens pressés, une soupe (6,50 €) ou une salade (8,80 €), et un plat chaud (11,80 €). Avec toujours la possibilité de prendre sur place ou à emporter. À noter que la cheffe tient également à offrir tous les jours une proposition végétarienne.

L'après-midi, vous vous laisserez certainement séduire par les délicieuses gourmandises. Il y a le classique cookie au chocolat-amande, très régulièrement en rupture de stock tant il a trouvé ses habitués. Mais, il y a aussi l'appétissante tarte aux pommes dites «pattes de loups» et amandes ou encore le gâteau à la rhubarbe, dont la saison vient à peine de commencer. Pour accompagner ces douceurs, nous vous invitons à goûter la boisson du jour, dont seule la cheffe a le secret.

Et si vous vous éternisez un peu, Béa sort les planches pour l'apéro. Mixte ou pas, tous les produits sont locaux et sourcés. D'ailleurs, vous tomberez sous le charme de son «P'tit Cabri», issu de la Ferme agroécologique de Tremblaye, dans les Yvelines, au pied de la forêt de Rambouillet.

Des produits sourcés et locaux

La cheffe Béa a conçu Solla comme une table doublée d'une épicerie fine aux produits sourcés et sélectionnés avec soin. Ces derniers sont tous récoltés, produits et transformés dans un périmètre de 150 km autour de Paris, afin de respecter l'environnement et de réduire son empreinte carbone.

Et cette contrainte, qui n'en est finalement plus une, permet aux gourmands et aux plus gourmets, de découvrir de très beaux et bons produits. Vous trouverez par exemple une excellente sélection de thés du «Parti du Thé» (basé dans le 12e arrondissement), ou encore les cafés «Nibi» torréfiés de manière artisanale dans une ruche du 18e.

En poussant un peu plus loin, Béa vous a déniché également de gourmandes confitures de la Ferme des Clos dans les Yvelines ou de très bonnes bières de la Brasserie du Perche, joliment nommées la «Chouchoute» et la «Coule-douce».

A cela, il faut ajouter que la cheffe propose à la vente ses propres bocaux. Vous trouverez de l'ail confit préparé avec l'aide de sa maman Bernadette, ou encore un délicieux pesto à l'Ail des Ours totalement de saison, mais aussi un caramel beurre salé à faire pâlir la Bretagne.

Si vous avez encore des réserves, la meilleure solution pour les faire disparaître : c'est de courir découvrir Solla !

Solla, 26, rue Duméril, Paris 13e. (ouvert du lundi au samedi, de 11h à 20h, menu sur le compte Instagram @Solla_Paris)