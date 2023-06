Voici les 10 plus beaux hôtels du monde en 2023 selon TripAdvisor

Comme tous les ans, la plate-forme TripAdvisor a établi le classement des 25 plus beaux hôtels dans le monde selon l’avis des internautes. Cette année, l’établissement arrivé en tête de la 21e édition des «Best of the best Hotel Awards 2023» se situe à Jaipur, en Inde.

Révélé fin mai, ce palmarès a été réalisé en fonction des notes attribuées par les voyageurs à plus de 1,5 million d'hôtels tout au long de l’année 2022. Sept des vingt-cinq hébergements de ce classement se trouvent sur le continent européen, dont un en France. L’hôtel Malte, situé dans le 2e arrondissement de Paris, s’est classé à la 23e place des plus beaux hôtels dans le monde, dont voici les 10 premiers lauréats.

Padma Resort Ubud – Puhu, Indonésie

Ikos Andalusia – Estepona, espagne

Ikos Dassia – Dassia, Grèce

Romance Istanbul Hotel – Istanbul, Turquie

JW Marriott Marquis Hotel Dubai – Dubai, émirats arabes unis

The Ritz-Carlton, Hong Kong – Honk Kong China

Shangri-La The Shard, London – London, Royaume-Uni

Hotel Colline de France – Gramado, Brésil

Ozen Reserve Bolifushi – Bolifushi Island, Maldives

Rambagh Palace – Jaipur, Inde