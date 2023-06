Ce signe astrologique serait le moins optimiste

Contrairement au Sagittaire, ce signe de Terre n’est pas un grand optimiste. Il voit toujours le verre à moitié vide.

Tous les signes de Terre sont connus pour être peu optimistes. Mais la palme revient au…Capricorne. En effet, selon l’astrocoach Nathalie Marcot ce natif se montre souvent défaitiste et a du mal à voir le bon côté des choses.

Dirigé par Saturne, la planète des restrictions et des limitations, le Capricorne «est très terre à terre, réaliste, et s’attend toujours au pire». Quand il entreprend quelque chose, «il va se dire que cela ne peut pas marcher».

Généralement, les personnes nées entre le 22 décembre et le 20 janvier vont se concentrer sur les aspects négatifs de la vie et partir du principe que les choses vont mal tourner.

le cancer et la vierge aussi

«Le Capricorne va se focaliser sur le négatif et sur ce qui ne fonctionne pas pour ne pas être déçu», confirme la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

Et il est suivi par le Cancer et la Vierge. En effet, le Cancer a «une humeur très fluctuante», explique l’astrocoach, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Si on ose lui faire une petite réflexion, «il va broyer du noir, se renfermer et ressasser ce qui ne va pas». Idem pour la Vierge. «Elle va se morfondre et avoir du mal à repartir sur une note positive».

A noter toutefois que ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.