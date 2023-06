Les chats sont naturellement des animaux solitaires et indépendants, ce qui suscite des interrogations sur leur capacité à se passer de notre présence pendant quelques jours, comme lors d'un weekend.

Le bien-être des animaux, en particulier des chats, suscite de nombreuses interrogations. Que se passe-t-il lorsqu'on les laisse seuls pendant un weekend ? Et si leur laisser de la compagnie n'est pas possible, quelles sont les alternatives pour assurer leur bien-être ? Pas d'inquiètude, des solutions sont disponibles.

Combien de temps peut-on laisser un chat seul ?

Selon le site Wamiz, la durée pendant laquelle on peut laisser son chat seul dépend de sa race et de plusieurs autres facteurs. Les chats sont réputés pour leur indépendance, mais ils restent des animaux domestiques qui ont besoin d'affection, tout comme les chiens. Certaines races de chats sont plus enclines à supporter la solitude que d'autres. Il s'agit du Norvégien, du Bengal, de l'Abyssin, de l'Angora turc, du Chartreux, du Sokoke, du British Shorthair, du Javanais, du Singapura et du Chat sauvage d'Europe, d'après le site Chats du Monde.

Pour savoir combien de temps vous pouvez laisser votre chat seul à la maison en toute sécurité, il faut le prévoir et s'organiser patiemment. La première fois que le chat doit rester seul, il ne faut pas partir trop longtemps. Jusqu'à 30 minutes est un bon début pour un nouveau chaton ou un nouveau chat dans sa nouvelle maison. En prévision d'une absence plus longue pour un weekend, il faut habituer le chat à votre absence en quittant la maison de plus en plus longtemps à chaque sortie.

Le chat aura un comportement inhabituel s'il a atteint ses limites. Dans ce cas, il vaut mieux ne plus franchir cette durée d'absence. D'autant plus que, bien que le nombre d'heures pendant lesquelles un chat peut être laissé seul puisse varier, les experts déconseillent de le laisser seul pendant plus de 24 heures.

Ce sont des facteurs tels que l'âge, l'état de santé, la personnalité, les antécédents, les besoins en matière d'activité physique, l'environnement et les autres animaux domestiques présents dans le foyer qui auront tous un impact sur la durée pendant laquelle un chat peut rester seul.

Que se passe-t-il quand un chat est seul ?

Cela dépendra de chaque chat, qui aura une réaction différente. Certains apprécieront cette liberté et le temps que vous passerez loin d'eux. D'autres, trop occupés à dormir, ne remarqueront pas que vous êtes parti. Enfin, certains chats souffriront de votre absence, surtout s'ils sont laissés seuls trop longtemps.

Pour mieux savoir ce qu'ils font sans vous, il est possible d'installer une caméra de surveillance pour animaux ou de vérifier l'intégrité de son logement, pour vérifier qu'il n'a pas dégradé d'objets pour exprimer son mécontentement. Surtout, vérifiez ses changements d'habitudes, tels que l'utilisation de sa litière, son appétit ou ses habitudes de toilette, qui pourraient indiquer qu'il souffre de solitude.

Que faire si le chat accepte la solitude ?

Dans le cas où le chat n'est pas dérangé par la solitude, son propriétaire peut le laisser seul quelques jours, mais il faut avant tout vérifier qu'il ne manque de rien, notamment en nourriture et en eau. En ce qui concerne la nourriture humide, il faut s'assurer qu'elle ne se périsse pas. Pour cela, il faut mettre un peu de glace sous sa gamelle contenant la nourriture.

Cependant, si le chat a tendance à se jeter sur la nourriture et à ne rien laisser pour la prochaine fois qu'il aura faim, il faut soit investir dans un distributeur de nourriture automatique, soit demander à un ami de confiance de venir le nourrir. Il en va de même pour l'eau.

Il est très important de laisser une litière propre avant son départ, car les chats en ont impérativement besoin. Autrement, ils risquent de faire leurs besoins en dehors de la litière. Un chat a aussi besoin de se divertir. Pour cela, il existe différents moyens de l'occuper, tels qu'un puzzle alimentaire, un arbre à chat, des sacs en papier ouverts, ou des jouets pour chat. Il risquera ainsi de causer moins de dégâts aux meubles.

que faire si Le chat ne supporte pas la solitude

Si le chat montre un comportement qui démontre qu'il ne peut pas supporter la solitude, il est tout à fait possible de le laisser dans une pension spécialement conçue pour eux. Cependant, les chats sont des animaux qui défendent leur territoire, donc leur maison est tout aussi importante que leur propriétaire pour eux. Les séparer des deux à la fois ne devrait être qu'une solution de dernier recours. Il est également possible de les laisser dans une famille d'accueil, chez un ami ou un membre de la famille.

Une dernière solution est possible : voyager avec votre chat. Et pourquoi pas ? Le chat a peut-être aussi envie de découvrir d'autres pays avec son maître. Pour le vérifier, commencez par de courtes excursions d'une journée pour voir la réaction du chat. S'il le supporte bien, vous pouvez l'emmener avec vous. Un petit conseil : avant de partir, mettre un collier GPS qui permettra de ne pas le perdre.