Voici le signe astrologique qui cuisine le mieux

Ce signe astrologique est un vrai cordon bleu. Vous pouvez toujours compter sur lui pour vous préparer des plats savoureux.

Il peut passer des heures derrière les fourneaux. Gourmand et gourmet, le Taureau est connu pour être le meilleur cuisinier du zodiaque, affirme l’astrocoach Nathalie Marcot.

«C'est un épicurien, il adore mélanger les ingrédients, suivre des recettes, et découvrir de nouvelles saveurs». Gouverné par Vénus, la planète du raffinement et des subtilités, le Taureau «prend autant de plaisir à manger qu’à préparer des plats et des desserts élaborés».

des plats aussi beaux que bons

Si ce natif vous invite à manger, vous pouvez être sûr que vous allez vous régaler. En plus, ces plats sont aussi beaux que bons. En effet, «il fait particulièrement attention au dressage de l’assiette car il a un côté très créatif».

Si la présentation visuelle est aussi importante pour lui c’est parce que «Vénus symbolise également l’esthétisme et la beauté», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, précise d'autre part que les parties du corps associées à ce signe sont «la gorge et le cou». C’est pourquoi il est sensible aux saveurs et que la cuisine le passionne autant.