Voici le signe astrologie qui serait le pire cuisinier

Contrairement au Taureau, le meilleur cuisinier du zodiaque, ce signe astrologique n’est pas très à l’aise derrière les fourneaux.

Ce signe n’est pas du genre à passer des heures dans sa cuisine pour concocter de bons petits plats. Et la palme du pire cuisinier est décernée… aux Gémeaux. En effet, selon l’astrocoach Nathalie Marcot, ce signe d’Air n’est pas connu pour être un cordon bleu.

Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, «il n’a pas la patience de suivre une recette». Avec lui, «il faut que tout aille vite». Ne comptez pas sur lui pour préparer un bœuf mijoté, une tarte aux fraises, ou même une quiche aux lardons.

Certes, la préparation d’une quiche ne demande pas beaucoup d’efforts. Mais «les Gémeaux ont également tendance à se déconcentrer très rapidement», et ils sont capables d’oublier le plat dans le four, ou certains ingrédients, ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

et la vierge

Ce natif «adore partager un bon repas avec des amis», mais si c’est lui qui invite, il préfère commander. Et il est suivi par la Vierge. Elle est méticuleuse et rigoureuse, mais elle n’est pas connue pour ses talents de cuisinière.

Elle vise toujours la perfection et se met beaucoup de pression pour réussir ses recettes. Malheureusement, ses efforts ne paient pas souvent. Ce natif se sent vite dépassé, et en voulant tout contrôler, au final, il ne maîtrise plus rien. En revanche, avec la Vierge, «l’hygiène est irréprochable», souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Toutefois, que les personnes nées sous le signe des Gémeaux et de la Vierge ne se froissent pas pour autant. En effet, ces analyses ne sont que des généralités.