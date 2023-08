Ces 3 signes astrologiques qui pardonnent le plus vite

Certaines personnes ont tendance à pardonner facilement. Et il fort probable que ces dernières soient nées sous le signe du Bélier, du Sagittaire, ou de la Balance, les signes les moins rancuniers du Zodiaque.

Le Bélier

Dynamique et passionné, le Bélier «vit l’instant présent et n’est pas du genre à ruminer et à ressasser le passé». Contrairement au Cancer, cet animal à cornes «oublie vite le mal qu’on a pu lui faire, et il sait pardonner», affirme l'astro love coach Nathalie Marcot. Dirigé par Mars, la planète de l’action, le Bélier «est un être instinctif». Il passe rapidement à autre chose et va de l’avant.

Le Sagittaire

Ouvert d’esprit et optimiste, le Sagittaire voit toujours le verre à moitié plein. Dirigé par Jupiter, planète représentant «les choses agréables et qui vient amplifier le positif», ce natif compréhensif «accorde facilement son pardon». Avec lui, on a droit à une seconde chance, voire à une troisième, sauf s’il s’agit d’une grosse trahison, souligne la spécialiste, experte en connexion intérieure et relations de couple.

La Balance

La Balance «est un signe conciliant avec un bon cœur». Gouverné par Vénus, la planète de l’amour, ce natif a le pardon facile pour plusieurs raisons. D'une part parce-qu'«il déteste les disputes», et d'autre part, car «il a besoin d’harmonie et d’être aimé». La Balance n'est pas rancunière, mais «il faudra quand même lui redonner confiance», note Nathalie Marcot, qui poste régulièrement du contenu sur Youtube.