Bicarbonate de soude : voici les 5 choses à ne jamais nettoyer avec

Le bicarbonate de sodium, également appelé bicarbonate de soude, est un produit multifonction très pratique au quotidien. C’est notamment un puissant nettoyant. Toutefois, cette fameuse poudre blanche ne fait pas bon ménage avec toutes les surfaces.

Le bois

Le bicarbonate de soude est idéal pour faire briller les plaques de cuisson et la cabine de douche. En revanche, évitez de l’utiliser sur des meubles et objets en bois, brut ou vernis. Cette poudre est légèrement abrasive et peut endommager la couche de scellant.

Le marbre

Idem pour le marbre. C’est une matière fragile et sur le long terme, le bicarbonate de soude peut rayer la surface et abîmer la couche protectrice. Pour l’entretien, préférez de l’eau chaude savonneuse, à base de savon noir ou de savon de Marseille.

La vieille argenterie

Le bicarbonate de sodium peut en effet redonner un peu d’éclat à l’argenterie. Mais là encore, il faut éviter, surtout si les ustensiles, couverts ou bijoux en question sont anciens. En utilisant ce procédé, vous risquez de faire disparaître la patine.

L’ aluminium

Si vous avez l’habitude d’utiliser du bicarbonate de soude sur vos ustensiles et casseroles en aluminium, n’oubliez pas de les rincer correctement juste après. Si ce n’est pas le cas, cette substance peut entraîner une oxydation et une décoloration de l’aluminium.

Les cheveux

Le bicarbonate est un bon allié pour faire dégorger ses cheveux colorés ou méchés, et en shampoing, il permet d'assainir le cuir chevelu. Mais cette astuce doit rester exceptionnelle car le bicarbonate de sodium peut également rendre les cheveux secs et cassants.