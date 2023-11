Voici le signe astrologique le plus accro à l'horoscope

Passionné par les sciences occultes, ce natif ne peut pas s’empêcher de lire son horoscope. Il est très attentif aux positionnement des étoiles et des planètes et adore connaître le signe astrologique de son entourage.

Les personnes nées sous le signe des Poissons sont particulièrement sensibles aux arts divinatoires. Ce signe d’Eau accorde notamment beaucoup d’importance à son horoscope, selon l’astro love coach Nathalie Marcot.

Dès qu’il ouvre un magazine, il fonce automatiquement lire ce petit paragraphe prémonitoire, qui le rassure, le motive, ou le met en garde. Rêveur, intuitif et imaginatif, le signe des Poissons a aussi «un côté mystique et mystérieux».

Et pour cause, il est dirigé par Neptune, «planète de la spiritualité et de la télépathie», et par Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, «qui amplifie tout ça», explique la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Ce natif aime également analyser les profils des signes astrologiques. Si vous rencontrez un Poisson, il y a de fortes chances qu’il vous demande votre date de naissance. Il est attiré par l'intangible et s’intéresse à tout ce qui est occulte : l’astrologie, mais aussi la magie, la divination et la voyance.

D'ailleurs, «les Poissons sont connus pour avoir des dons de médium», note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.