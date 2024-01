EuroMillions : voici les 13 numéros et 4 étoiles qui sortent le plus souvent

Envie de décupler vos chances de gains à l'EuroMillions ? Nous avons réuni les numéros les plus régulièrement tirés.

Ce vendredi 26 janvier, la Française des Jeux met en jeu un «méga jackpot» de 130 millions d’euros. L'occasion de vous dévoiler les 13 numéros et 4 étoiles qui sortent le plus souvent.

Selon les dernières statistiques de la FDJ, il existe en effet des numéros régulièrement tirés à l'EuroMillions qui permettent d'optimiser ses chances de gains.

Parmi eux, on découvre en première position le numéro 21, sorti avec 63 tirages à son actif. Arrive ensuite le 34 et le 35 ex æquo avec 53 sorties.

Le 42 totalise lui 49 sorties. Viennent ensuite le 10, 12, 19 et 38 avec 47 sorties. Ils sont suivis du numéro 17 avec 46 sorties, et du 2, 5, 16 et 20 qui en comptent 45.

En dernière position, on retrouve le numéro 22 qui est sorti seulement 26 fois. Il est suivi du numéro 1, qui lui est sorti 28 fois.

Et en ce qui concerne les étoiles, le numéro 3 arrive en tête avec 88 sorties. Il est suivi du 2 comptabilisant 78 sorties. Arrivent ensuite, le 6 avec 78 sorties puis le 11 avec 74 sorties.