Voici le signe astrologique qui aime le plus les potins 

Curieux et bavard, ce signe astrologique ne peut pas s’empêcher de faire des commérages et adore être au courant des ragots.

Les Gémeaux sont très friands de ragots. En effet, ce signe est toujours au courant des derniers potins, et n’hésite pas à les faire circuler. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, «c’est le roi du commérage». Avec lui, une simple anecdote peut rapidement devenir un gros ragot.

Il est à la fois «curieux et très bavard», et les ragots sont un bon moyen de créer du lien et de démarrer une conversation. Ce natif «aime bien tout savoir sur tout le monde, que ce soit dans son cercle personnel ou professionnel.»

S’il adore autant les potins, c’est d’une part parce que c’est un signe d’Air, «l’élément de la communication», et d’autre part car il est gouverné par Mercure, planète symbolisant «le message, l’échange, et le langage».

Les Gémeaux sont connus pour avoir du mal à rester concentrés, mais si vous avez un scoop croustillant, «il va se montrer très à l’écoute et sera toute ouïe». En revanche, contrairement au Scorpion, qui est un très bon confident «et ne parlera que sous la torture», les Gémeaux ne savent pas garder un secret.

C’est plus fort que lui. Si on lui confie une information confidentielle, ce signe ne peut pas s’empêcher de la divulguer «pour montrer qu’on lui raconte tout», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple. Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle néanmoins que ce sont des généralités.

Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.