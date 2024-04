1er-Mai : attention, le muguet peut être très dangereux pour les animaux de compagnie

Le 1er-Mai rime bien souvent avec muguet. Mais attention, cette plante s’avère toxique pour les animaux de compagnie.

Un cadeau empoisonné pour nos boules de poil. Si vous êtes en possession d'un chien ou d'un chat, ne lui laissez pas du muguet sous le nez ou à porter de babines en ce mercredi 1er mai. Cette plante de saison est considérée comme toxique pour les chiens et les chats, mais également les rongeurs.

En effet, le muguet contient des substances irritantes pour le tube digestif et des dérivés toxiques pour le cœur de nos animaux. Ces troubles peuvent débuter entre 15 minutes et 6 heures après l'ingestion. Les premiers symptômes visibles seront de types digestifs avec des douleurs abdominales aiguës.

Une urgence vétérinaire

Toutefois, des troubles nerveux peuvent apparaître dans les heures qui suivent. Ces troubles peuvent être de l'ordre de convulsions, de mouvements non coordonnés, et de tremblements. Enfin, l’animal aura tendance à rester allongé sur le flanc et un ralentissement cardiaque aura lieu en toute fin de processus.

Attention, méfiez-vous aussi des brins séchés ou l’eau du muguet restant au fond d'un vase. Ces derniers sont tout autant toxiques que du muguet frais.

À toutes fins utiles, si votre animal de compagnie a malencontreusement ingéré du muguet, il s'agit d’une urgence vétérinaire : consultez sans attendre.