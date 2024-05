Voici les 3 signes astrologiques qui oublient le plus vite leurs amis

Ces signes astrologiques ne sont pas fidèles en amitié et ont tendance à oublier rapidement leurs amis si le lien n’est pas entretenu ou brisé.

Certains natifs estiment que les amis ne sont pas indispensables à leur bonheur. C’est notamment le cas du Bélier. En effet, ce signe de Feu n’est pas du genre à choyer ses relations amicales et à tendance à oublier facilement ses amis. Impulsif, «ce natif vit le moment présent et considère qu’il pourra s’en faire d’autres», explique l’astro love coach Nathalie Marcot.

Il aime être entouré, mais «il n’est pas fidèle en amour, ni en amitié», tout comme les Gémeaux et le Verseau, ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Dirigé par Mercure, la planète du mouvement et de la communication, le signe des Gémeaux «aime papillonner et multiplier les rencontres amicales». Mais s’il perd un ami, après une grosse dispute ou parce qu’il déménage loin de chez lui, «il passe vite à autre chose».

Quant au Verseau, «c’est un électron libre». Ce signe indépendant prend rarement des nouvelles de ses amis et aime encore moins entretenir les liens à distance. S’il l’a décidé, «ce natif peut couper les ponts avec un copain du jour au lendemain et l’oublier définitivement», affirme l’astro love coach, qui tient une chaîne Youtube.

Cette dernière rappelle toutefois que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.