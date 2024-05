Bac 2024 : comment s’habiller le jour des oraux ?

Dans un mois, à partir du 24 juin, se tiendront les épreuves du Grand oral du baccalauréat général et technologique. Epreuve particulièrement stressante, Studyrama a proposé plusieurs conseils pour mieux appréhender les oraux, en évoquant le choix de la tenue des candidats.

Lors d'un oral, il y a la connaissance des sujets traités et tout ce qui entoure la présentation. A commencer par la manière dont le candidat est vêtu. Il faut bien garder à l’esprit que le verbal et non verbal comptent tout autant l’un que l’autre lors d'un oral, y compris celui du baccalauréat.

La prestation va dépendre de ce que le candidat dit, mais aussi de l’image qu'il va renvoyer au jury. Outre la posture et la gestuelle, le candidat sera jugé à l'aune de sa tenue. «Cela ne vous rapportera pas des points en plus», rappelle Studyrama. Mais, c'est une marque de politesse toujours appréciée.

éviter «les vêtements serrés, les synthétiques et les étiquettes qui grattent»

«Déterminer sa tenue à l'avance peut être un atout mais aussi une source de stress en moins» explique Studyrama. Comme pour les écrits, il est conseillé de privilégier des tenues confortables et légères – les épreuves se déroulant durant le mois de juin, donc en été. L'essentiel étant d'avoir «un look soigné, qui est toujours un atout indirect lorsqu'on se présente à quelqu'un».

Pour les garçons, une chemise et un pantalon habillé feront l'affaire. Côté filles, un chemisier accompagné d'une jupe ou d'un pantalon, au choix, seront privilégiés.

Studyrama recommande d'éviter «les vêtements serrés, les synthétiques et les étiquettes qui grattent». En effet, l'épreuve étant suffisamment stressante, autant mettre toutes les chances de son côté ! En revanche, il est nécessaire d'apporter une montre, «accessoire indispensable», qu'elle soit portée ou posée sur la table. Elle vous permettra de gérer au mieux votre temps pendant l'épreuve.