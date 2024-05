Grand oral du Bac 2024 : comment interagir avec le jury

Préparer son exposé pour le Grand oral est impératif, mais savoir comment interagir avec le jury l’est tout autant. Cette épreuve, qui se déroulera du 24 juin au 3 juillet, est l’une des plus redoutées par les futurs bacheliers, alors pour les aider, Studyrama a rassemblé quelques conseils.

L’exposé est fait, on pense alors avoir passé le plus dur, mais il n’en est rien… Il reste encore l’entretien avec le jury. En effet, le Grand oral, qui se tiendra du 24 juin au 3 juillet, est une épreuve majeure des examens du baccalauréat qu’il est nécessaire d’anticiper. Il permet notamment de préparer les étudiants à prendre la parole en public, tout en s’exprimant de façon claire. Parmi leurs nombreux conseils, Studyrama a révélé les meilleures manières d’interagir avec le jury, constitué de deux professeurs.

L’interaction avec le jury constitue le quatrième critère d’évaluation de cet examen. Les deux professeurs vont noter la capacité des candidats à s’intégrer dans un dialogue ainsi qu’à développer une idée et une pensée personnelle. L’important sera donc de montrer ses compétences en matière de raisonnement et ses habiletés à rebondir sur les questions posées.

Il faut retenir que le Grand oral n’est pas un monologue ou un enchaînement de notions ou de connaissances, mais plutôt un dialogue permettant d’appuyer ses propos et de convaincre ses interlocuteurs.

Développer et structurer ses idées

L’idée n’est pas de répondre par de courtes réponses, il vaut donc mieux développer et structurer ses idées. Le jury n’est pas l’ennemi des étudiants, il faut donc rester ouvert aux remarques et accepter l’échange, sans en oublier l’idée à défendre.

Si certaines questions peuvent surprendre, il ne faut pas oublier que les professeurs qui évaluent sont là pour comprendre le sujet qui leur est présenté en profondeur. Il ne faut donc pas baisser les bras à la première difficulté, mais bien entrer dans l’échange tout en réfléchissant à une réponse appropriée. Savoir rebondir et organiser ses idées étant des qualités centrales dans cette épreuve.

Pratiquer l’écoute active

L’écoute active permet de prendre en considération les remarques qui sont faites, de les reformuler et de prendre le temps avant de répondre. Cela aide notamment à éviter les fautes d’inattention.

De la même façon, il faut pouvoir adapter son langage afin de prouver son aisance dans la notion que l’on présente. Mobiliser un vocabulaire spécifique et riche est donc impératif, d’autant plus si le jury pose une question sur un terme précis. Il faut pour cela ne pas perdre le fil, d’où l’importance d’une bonne écoute et de bien rester concentré.