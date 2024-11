Voici le signe astrologique qui a tendance à revenir vers son ex

Certaines personnes ont tendance à retourner vers leurs ex en raison de leur sensibilité, de leur nostalgie ou de leur difficulté à tourner la page. Voici le signe qui retombe facilement dans les bras d'un ancien amour.

Selon l’astro love coach Nathalie Marcot, les natifs de la Balance «ne supportent pas d'être seuls». «Dépendants affectifs», ils retourneront facilement vers leurs ex-partenaires, car ils ont «toujours besoin d'être aimés et entourés».

Cependant, gouverné par Venus, ce signe d'Air est peu enclin aux conflits ou aux fins brusques. Ainsi, «il préfère arrondir les angles pour maintenir une bonne entente avec leur ancien conjoint(e)». La nature nostalgique des personnes nées entre le 22 septembre et le 23 octobre les pousse souvent à raviver d'anciennes relations.

Signe d'eau, dirigé par la Lune, le Cancer se distingue par son lien profond avec le passé et son caractère «nostalgique». Ces natifs «privilégient la sécurité émotionnelle», ce qui peut le pousser à revenir vers un(e) ancien(ne) partenaire qui le connaît déjà bien. En outre, «ils ont du mal à couper les liens avec des personnes avec qui ils ont vécu quelque chose».

L'impulsivité du Bélier

Si le Cancer a fondé un foyer avec leur ex, «les valeurs familiales, les traditions et l'héritage» revêtent une importance capitale, indique la spécialiste en connexion intérieure et relation de couple. Il pourra tenter de reconstruire une relation brisée pour retrouver l'harmonie familiale.

Enfin, les Béliers ont également tendance à recontacter leur ex, mais pour des raisons très différentes. En tant que signe de Feu, gouverné par Mars, ces natifs nés entre le 21 mars et le 20 avril sont impulsifs et parfois mêmes «incisifs». «Ils peuvent renouer des liens physiques avec leurs anciens partenaires sur un coup de tête lors d'une soirée arrosée». Ce n'est qu'après avoir agi qu'ils se posent des questions sur leur choix.

L'experte rappelle sur sa chaîne Youtube que l'influence de l'ascendant et des autres éléments du thème astral peut apporter des nuances importantes. Chaque individu possède une dynamique relationnelle unique qui dépasse les traits généraux de son signe solaire.