«Dramédie», «glamping», «umami»... Voici les nouveaux mots du Larousse

Mercredi, la maison d’édition du Petit Larousse illustré a annoncé la sortie, le 21 mai prochain, de sa nouvelle version 2026. Cette dernière comportera 150 nouveaux mots, issus du sport, de la gastronomie ou encore du langage familier. En voici certains.

Le Petit Larousse se met à la page. Le 21 mai prochain, l’édition 2026 du Petit Larousse illustré sera dévoilée au grand public. Selon la maison d'édition, les lecteurs y retrouveront 150 nouveaux mots, sur un total de 63.000 autres déjà répertoriés.

Ces nouveaux mots ont été choisis pour entrer dans le Petit Larousse, parmi une sélection de 2.000 à 3.000 mots et sens à la base. Ils sont un marqueur important d’une époque et de la mémoire collective, puisqu’ils font écho à une actualité.

Des mots inspirés des Jeux 2024

Plusieurs de ces mots ont notamment été découverts à l’été 2024, à l’occasion des Jeux paralympiques de Paris. Parmi eux, «boccia», une sorte de pétanque pratiquée en fauteuil roulant, «cécifoot», du football joué par des personnes atteintes de déficience visuelle, et «parasport», font leur entrée dans le dictionnaire.

Des mots et expression du quotidien sont également à l’honneur, dans cette nouvelle version, avec le mot «bader», qui signifie être triste, démoralisé ou stressé. Mais aussi, «gros», qui prend une nouvelle définition, non pas tournée autour du poids, mais plutôt une appellation pour désigner un ami.

Le «téléprésentiel», un mixte de télétravail et de présentiel, vient s’ajouter au vocabulaire du travail. Le milieu des transports et de l’environnement gagne aussi la «micromobilité», l’ensemble des moyens de déplacement individuels respectueux de l’environnement, la «vignette ou pastille Crit’Air», obligatoire sur les pare-brise, et le «glamping», un type de camping haut de gamme, qui allie confort et respect de l'environnement.

Pour les termes de société, entrent «autophobie», la peur irraisonnée à l’idée de se retrouver seul, «asexuel», quelqu’un qui n’éprouve du désir ou de l’attirance pour personne, ou encore le «syndrome de l’imposteur», un sentiment tenace d’illégitimité éprouvé par quelqu’un dans sa carrière, malgré des compétences démontrées et reconnues. Le mot «dramédie», mélange du drame et de la comédie, s'ajoute également au manuel.

Quelques sportifs ont par ailleurs été intégrés au Petit Larousse, tels que Léon Marchand, le nageur couvert d’or lors des Jeux olympiques de Paris, ou encore la cycliste Pauline Ferrand-Prévot, la récente gagnante de Paris-Roubaix.

Certains mots venus de Belgique, tels que «astruquer», «spépieux», d’autres de Suisse, comme «dialogueur», «champignonneur», ou encore d’Afrique, «karakou», «honorable», «libokéé», font leur entrée dans le dictionnaire.

Les amateurs de gastronomie ne sont pas en reste, puisque les mots «food-truck», «nacho», «onigiri», «skyr», «banh bao», ou encore «unami», une saveur retrouvée dans la cuisine asiatique, ont été choisis.