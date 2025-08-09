Voici les 6 signes les plus ambitieux

Ces signes astrologiques ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. Ils rêvent en grand et ont des projets plein la tête. Voici les natifs les plus ambitieux du Zodiaque.

Le capricorne

La palme du signe le plus ambitieux revient au Capricorne. Persévérant, patient et déterminé, «ce natif est un bourreau de travail et prend la réussite très au sérieux», explique l’astro love coach Nathalie Marcot. Régi par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, ce signe de Terre vise toujours plus haut et rêve de gravir les échelons.

Le Scorpion

Le Scorpion a lui aussi soif d’ambition. Dirigé par Pluton, planète du pouvoir, et par Mars, qui symbolise la guerre, ce signe «veut atteindre ses objectifs, réussir, et va au bout des choses», en faisant attention aux moindres détails. Lorsqu’il se fixe un objectif, il s’y tient coûte que coûte.

Le lion

Selon la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube, on peut également citer le Lion. Dirigé par le Soleil, ce signe de Feu est porté par une envie profonde «de rayonner, d’être reconnu et admiré». Il est obsédé par la réussite et le pouvoir. Il mettra donc tout en œuvre pour arriver à ses fins.

le Bélier

Le Bélier ne manque pas de courage. Ce signe de Feu déploiera les efforts nécessaires pour atteindre les sommets. Impulsif, il n’hésitera pas à se lancer. Toutefois, précise Nathalie Marcot, contrairement à ses congénères, le Bélier peut manquer de persévérance.

Les Gémeaux

On retrouve ensuite les Gémeaux. Ce signe d’Air, «l'élément de la communication», est à l’aise dans les échanges et «parvient aisément à créer des opportunités». Il est flexible et manie très bien les mots, un talent dont il se sert pour séduire, convaincre, et se hisser petit à petit en haut de l’échelle.

la Vierge

Sur la liste des signes les plus ambitieux figure également la Vierge. Stratégique, «elle calcule tout et ne laisse rien au hasard» pour faire de ses rêves une réalité concrète. Cependant, «ce signe n’est pas du genre à crier sa réussite sur tous les toits». Elle avance dans l'ombre, mais avec une efficacité redoutable.