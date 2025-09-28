Batch cooking : ces 5 aliments qu’il est possible de congeler dans un bac à glaçons

Adepte du batch cooking, une méthode qui consiste à planifier et préparer ses repas pour toute la semaine, vous cherchez des astuces pour gagner du temps ? Certains aliments peuvent être congelés dans un simple bac à glaçons.

Prendre quelques heures dans la semaine pour préparer ses repas à l’avance séduit de plus en plus de foyers. Par manque de place ou pour éviter de décongeler de trop grandes quantités, de nombreux cuisiniers utilisent un ustensile inattendu : le bac à glaçons. Une méthode simple et pratique. Voici cinq aliments que vous pouvez y congeler sans souci.

Sauces

Lorsque l’on cuisine soi-même, le temps de préparation des sauces peut être plus long que celui du plat principal. Si vous avez préparé un délicieux curry, une sauce aigre-douce ou encore une béarnaise maison, ne les jetez surtout pas : versez-les dans un bac à glaçons et congelez-les. Il en va de même pour les bouillons, souvent préparés en grande quantité. Vous n’aurez ensuite qu’à prélever la quantité nécessaire pour assaisonner votre plat, sans gaspillage.

Purée

Plat emblématique de la cuisine familiale, la purée (de pommes de terre, de carottes...) se conserve difficilement une fois congelée en gros blocs. En revanche, proportionnée dans un bac à glaçons, elle sera plus facile à doser lors de la décongélation. Une solution pratique pour accompagner un repas sans devoir tout réchauffer d’un coup.

Vin

Plus original : le vin aussi se congèle très bien. Si vous hésitez à ouvrir une bouteille uniquement pour cuisiner, cette astuce est pour vous. Versez le reste dans un bac à glaçons pour l’utiliser plus tard dans vos recettes : bœuf bourguignon, fondue savoyarde ou simplement pour déglacer une poêle. Un geste simple qui évite le gaspillage.

Condiments

Ail, oignons, échalotes… ces ingrédients de base sont présents dans de nombreuses recettes. Pour gagner du temps, vous pouvez les hacher en grande quantité, puis les congeler avec un peu d’huile d’olive dans un bac à glaçons. Il en va de même pour les herbes aromatiques (basilic, persil, anis, etc.), qui se conservent très bien dans l’huile et gardent ainsi tout leur parfum selon Planet.fr.

Œufs

En pâtisserie, il arrive souvent de n’utiliser que les blancs ou les jaunes d’œufs. Au lieu de les jeter ou de les laisser traîner au réfrigérateur, congelez-les dans un bac à glaçons. Petite astuce : pour préserver leur consistance, ajoutez une pincée de sucre ou de sel dans le jaune avant congélation.

Pensez ensuite à les transvider dans des sacs de congélation et les étiqueter (nom du contenu et date de congélation) pour mieux vous organiser et consommer vos préparations dans les temps.