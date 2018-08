Yémen : un missile tue des dizaines d'enfants

Un hôpital de la province de Saada soutenu par le CICR «a reçu les corps de 29 enfants âgés de moins de 15 ans et 48 blessés, dont 30 enfants», a annoncé l'organisation humanitaire sur son compte Twitter. «De nouveau, de nombreux enfants auraient été tués ou blessés lorsqu'un bus scolaire a été attaqué dans le nord du Yémen. Tous ces enfants auraient moins de 15 ans. Est-ce que le monde a vraiment besoin de voir davantage d'enfants innocents tués pour arrêter la guerre cruelle au Yémen ?», a réagi le directeur du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour le Moyen-Orient, Geert Cappelaere.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui intervient au Yémen en soutien aux forces du président Abd Rabbo Mansour Hadi, a qualifié l'attaque qu'elle a menée d'«opération militaire légitime contre des éléments qui ont (...) tiré la nuit dernière un missile contre la ville saoudienne de Jizane, faisant un mort et des blessés parmi les civils». Elle n'a pas précisé la nature de l'attaque et n'a pas dit avoir visé un bus transportant des enfants.

La coalition a été accusée à plusieurs reprises de bavures ayant coûté la vie à des centaines de civils. Elle a admis sa responsabilité dans certains raids ayant tué des civils mais accusé les rebelles Houthis de se mêler aux civils ou de les utiliser comme boucliers humains. Un argument qu'elle a répété ce jeudi, après avoir affirmé dans un premier temps avoir visé des responsables de tirs de missiles sur l'Arabie saoudite.

La guerre au Yémen a fait plus de 10.000 morts depuis l'intervention de la coalition en mars 2015 et provoqué «la pire crise humanitaire» au monde, selon l'ONU.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p

— ICRC Yemen (@ICRC_ye) 9 août 2018