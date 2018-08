Gap Kids crée la polémique en faisant appel à une fillette voilée pour une de ses publicités

Sur la publicité en question, relayée par la marque sur Twitter le 31 juillet, on peut voir un petit garçon aux côtés d'une petite fille voilée prendre la pose pour faire la promotion de vêtements en denim. Il s'agit d'une nouvelle collection prévue pour la rentrée baptisée «Back to school».

Must-haves for back-to-school: so-soft Superdenim, a print bomber that matches your personality, and a best friend who's always got your back. Shop the looks: https://t.co/LSKpuV9odu. #GapToSchool pic.twitter.com/RVplEWcGWs

— GapKids (@GapKids) 31 juillet 2018