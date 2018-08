Attaque d'un bus au Yémen : 51 morts, dont 40 enfants, selon un nouveau bilan

Ce nouveau bilan recoupe celui donné par les rebelles Houthis qui ont dénoncé un «massacre» commis par l'aviation saoudienne contre des enfants du Yémen.

Dans un premier temps, le CICR avait parlé de la mort d'au moins 29 enfants âgés de moins de 15 ans dans une frappe aérienne contre leur bus sur un marché très fréquenté de Dahyan, dans la province septentrionale de Saada.

Des funérailles pour de nombreux morts de ce raid aérien ont été organisées lundi à Saada, fief des rebelles.

De son côté, la coalition a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête, évoquant des «dommages collatéraux subis par un bus de passagers» à l'occasion d'une opération menée par ses forces. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait appelé à une enquête «crédible», sans toutefois exiger une enquête indépendante.

La coalition a été accusée à plusieurs reprises de bavures ayant coûté la vie à des centaines de civils. Elle a admis sa responsabilité dans certains raids ayant tué des civils mais accusé les rebelles Houthis de se mêler aux civils ou de les utiliser comme boucliers humains. Un argument qu'elle a répété ce jeudi, après avoir affirmé dans un premier temps avoir visé des responsables de tirs de missiles sur l'Arabie saoudite.

La guerre au Yémen a fait plus de 10.000 morts depuis l'intervention de la coalition en mars 2015 et provoqué «la pire crise humanitaire» au monde, selon l'ONU.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p

— ICRC Yemen (@ICRC_ye) 9 août 2018