Vidéo : l'effondrement du viaduc à Gênes

De nombreux véhicules circulaient sur cette portion de l'autoroute A10 lorsque l'édifice s'est effondré, précipitant les voitures dans le vide.

« Je suis avec une immense appréhension ce qui est arrivé à Gênes et qui se profile comme une immense tragédie », a déclaré le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, sur son compte Twitter. Les vidéos amateur publiée sur Twitter montrent l'ampleur de la catastrophe.

L'effondrement du #pontemorandi a fait "beaucoup de morts", selon les secouristes. Des journalistes évoquent "des dizaines de victimes" : https://t.co/Xb45nquoeN Pendant que les secours s'activent, l'orage s'abat sur #Gênes . via @TgrLiguria pic.twitter.com/wS04UE05rJ

Dozens of people dead as a bridge collapses in #Genoa, Italy. pic.twitter.com/1wxfkC1KV8

— Vocal Europe (@thevocaleurope) 14 août 2018