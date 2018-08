Yémen : le bilan de l'attaque contre un bus d'enfants s'alourdit

Ce bilan vient rappeler le lourd tribut payé par les civils dans un conflit qui dure depuis plus de trois ans sans perspective de solution en vue.

La plupart des morts ont été enterrés lundi après des funérailles organisées par les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, dans leur fief de Saada, dans le nord du Yémen.

La cérémonie, encadrée par des combattants Houthis, a donné lieu à une manifestation au cours de laquelle des milliers de partisans des insurgés ont dénoncé tour à tour l'Arabie saoudite, les Etats-Unis et les autres membres de la coalition.

Au début des funérailles, les cercueils, recouverts d'un tissu vert, couleur symbole du martyre, et des portraits des jeunes victimes, ont été alignés au sol pour la prière des morts.

Ils sont arrivés sur une grande place de Saada à bord d'une cinquantaine de véhicules.

Au milieu d'une vaste étendue aride, la foule a brandi les portraits des jeunes enfants sur des pancartes accompagnées de leur nom et de la mention «martyr». «Le massacre des écoliers de Dahyan», pouvait-on lire également.

La foule avait crié auparavant des slogans anti-américains et anti-israéliens et dénoncé un «crime des Saoudiens contre l'enfance yéménite».

Un haut responsable rebelle, Mohammed Ali al-Houthi, qui préside un «Comité révolutionnaire», a participé à la cérémonie. Il a dénoncé un «crime de l'Amérique et de ses alliés contre les enfants du Yémen».

Mardi, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a donné un nouveau bilan de la tragédie, dans un bref communiqué publié par sa représentation à Sanaa.

Le nombre de morts a atteint les 51, dont 40 enfants, et celui des blessés les 79, dont 56 enfants, a précisé le texte.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p

— ICRC Yemen (@ICRC_ye) 9 août 2018